Найкраще рішення у житті: жінка звільнилася з армії та заробляє онлайн скажені гроші

Пета Емері звільнилася з Королівських ВПС, заробивши 10 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 595 тис гривень, за перший місяць онлайн. Тепер вона заробляє в Інтернеті на контенті для дорослих шестизначну суму на місяць і впевнена, що це найкраще рішення, яке вона коли-небудь приймала.

Колишня британська військовослужбовиця та зірка пауерліфтингу, вкрита безліччю татуювань, каже, що її нинішнє життя виникло як спонтанна ідея під час карантину, але швидко перетворилося на кар'єру. Про це пише видання Daily Star.

Все змінилося, коли Пета Емері, працюючи інженером Королівських ВПС, вирішила спробувати свої сили в іншій сфері, сподіваючись погасити борги та виплатити кредит за автівку. За кілька тижнів вона заробила більше, ніж очікувала, і зрозуміла, що вона може назавжди покинути військове життя, яке насправді їй ніколи не подобалося.

Пета Емері у армії Фото: з відкритих джерел

Пета вступила до королівських ВПС після розмови з вже колишнім хлопцем, який тільки-но записався на службу та якраз проходив базову підготовку. На той час дівчина працювала персональним асистентом для учнів з аутизмом, але вирішила теж записатися до армії.

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Під час служби Пета відкрила для себе фітнес, а згодом і пауерліфтинг.

Пета Емері у спортзалі Фото: соцмережі

Коли почався карантин через Covid-19, вона запаслася необхідним спортінвентарем, щоб продовжувати тренуватися вдома. Але їй довелося влізти у борги, бо ціни на товари різко зросли через локдаун.

Пета Емері Фото: соцмережі

Тепер жінка поєднує національні змагання з пауерліфтингу з онлайн-бізнесом. Її заробітки з того часу лише зросли, і зараз її середній щомісячний дохід становить не менше 100 000 фунтів стерлінгів, тобто майже 6 млн грн. Найбільше у своїй новій роботі вона цінує не лише гроші, але й можливість поспілкуватися з людьми.

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