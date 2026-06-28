Обстреляла Рейхстаг: берлинская полиция применила водометы для борьбы с жарой

Германия изнывает от жары. Чтобы облегчить страдания жителей столицы, берлинская полиция вывела на улицы два водомета, предназначенных для разгона протестов.

Берлинская полиция развернула два водомета, чтобы охладить людей во время жары. Об этом сообщает EuroNews.

Во время операции по охлаждению города струи воды были гораздо более мягкими, чем на демонстрациях.

Полиция охлаждает немцев с помощью водометов Фото: скриншот

Поливные машины проезжали по столице, радуя как местных жителей, так и туристов. Среди мест, которые они "обливали", были Бранденбургские ворота, Потсдамская площадь и здание Рейхстага.

Водомет используется не по прямому назначению... Фото: скриншот ...и люди этому невероятно рады Фото: скриншот

Согласно прогнозам немецкой метеорологической службы, воскресенье, вероятно, станет пиком жары, когда температура воздуха достигнет 37–41 градуса по Цельсию. Впрочем, уже днем в понедельник температура снизится до "приемлемых" 27–31 градусов.

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Между тем агентство Reuters сообщает, что многие немцы сейчас спасаются от жары дома, вообще не желая выходить на улицу, пока не зайдет солнце.

Напомним, во Франции утонул перспективный футболист Кензо Кис, игравший за юношескую команду "Сент-Этьен". Когда температура в Лионе превысила 40 градусов, 21-летний юноша пошел с друзьями купаться на реку, и его не спасли.

Кроме того, Фокус"сообщал, что Франция установила новый температурный рекорд из-за волны жары, охватившей Европу. В некоторых районах столбики термометров показывали до 44,7 градусов по Цельсию.