Обстріляла Рейхстаг: берлінська поліція застосувала водомети для боротьби зі спекою

Німеччина знемагає від спеки. Аби полегшити страждання мешканців столиці берлінська поліція відправила на вулиці два водомети, призначені для розгону протестів.

Берлінська поліція розгорнули два водомети, щоб охолодити громадськість під час спеки. Про це повідомляє EuroNews.

Під час процесу охолодження міста струмені води були набагато м’якшими, ніж на демонстраціях.

Поліція охолоджує німців з водометів Фото: скріншот

Водополивні машини подорожували столицею, радуючи як місцевих жителів, так і туристів. Серед місць, які вони "обстрілювали", були Бранденбурзькі ворота, Потсдамська площа та будівля Рейхстагу.

Водомет працює не за прямим призначенням... Фото: скріншот ...й люди цьому неймовірно раді Фото: скріншот

Згідно з пронозами німецької метеорологічної служби неділя, ймовірно, стане піком спеки, коли температура повітря досягне 37-41 градусів з позначкою "плюс". Утім, вже вдень понеділка температура знизиться до "прийнятних" 27-31 градусів.

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Тим часом агентство Reuters повідомляє, що багато німців наразі рятуються від спеки вдома, взагалі не бажаючи виходити на вулицю, поки не зайде сонце.

Нагадаємо, у Франції потонув перспективний футболіст Кензо Кіс, який грав за молодіжну команду "Сент-Етьєн". Коли температура в Ліоні перевищила 40 градусів, 21-річний юнак пішов із друзями купатися на річку й його не врятували.

Також Фокус писав, що Франція встановила новий температурний рекорд через хвилю спеки, яка охопила Європу. У деяких районах стовпчики термометрів показували до 44,7 градусів за Цельсієм.