Нашли в 16 км отсюда: сбежавшая курица преодолела самый длинный автомобильный мост Шотландии

Курицу нашли в десяти милях, то есть более чем в 16 км от дома. Птица, которая не умеет летать на большие расстояния, каким-то образом пересекла большой путепровод и осталась невредимой.

Курица Коко падуанской породы сбежала от хозяина и провела в одиночестве пять дней, избегая опасностей в виде машин и лис. Об этом пишет шотландское издание The Sun.

В минувшую субботу птица исчезла из своего курятника в деревне Манлох на полуострове Блэк-Айл на севере Шотландии. Она сумела перебраться вдоль оживленной трассы A9, через мост длиной 1 056 метров через залив Бьюли-Ферт и оказаться на кольцевой развязке в городе Инвернесс.

Маршрут путешествия Коко Фото: из открытых источников

Возвращение 19-недельной птицы домой организовали сотрудники магазина Simply Pets, возле которого Коко заметили и поймали.

Мост Кессок, который преодолела курица во время путешествия Фото: Википедия

Издание Sunday Post добавляет, что 43-летний владелец Ричард Миллер купил курицу в соседней деревне за 39 фунтов стерлингов, то есть примерно за 2,3 тыс. гривен. Его жена назвала курицу в честь модельера Коко Шанель.

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При этом владелец отмечал, что птица, похоже, вообще не была склонна к побегам.

"Она даже сидела у меня на голове и не пыталась сбежать или что-то в этом роде", — сказал Ричард, который работает сборщиком мусора в крупной компании по управлению отходами.

Ричард Миллер с курицей Фото: из открытых источников

Он считает, что курице уже "надоели" дальние путешествия, но до сих пор удивляется, как птица сумела преодолеть такое расстояние и остаться в живых.

Напомним, что поиски пропавших кур привели жителя турецкого региона Каппадокия к открытию, которое впоследствии назовут одним из самых необычных в ХХ веке.

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