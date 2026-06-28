Знайшли за 16 км: курка-втікачка подолала найдовший автомобільний міст Шотландії

Курку знайшли за десять миль, тобто понад 16 км від дому. Птах, який не вміє літати на великі відстані, якимось чином перетнув великий шляхопровід та залишився неушкодженим.

Курка Коко падуанської породи втекла від власника та провела на самоті п'ять днів, уникаючи небезпек у вигляді машин та лисиць. Про це пише шотландське видання The Sun.

Минулої суботи птиця зникла зі свого курника в селі Манлох на півострові Блек-Айл на півночі Шотландії. Вона спромоглася переміститися вздовж жвавої траси A9, через міст довжиною 1 056 метрів через затоку Б'юлі-Ферт та опинитися на кільцевій розв'язці у місті Інвернесс.

Маршрут подорожі Коко Фото: з відкритих джерел

Повернення 19-тижневого птаха додому організували співробітники магазину Simply Pets, біля якого Коко помітили та впіймали.

Міст Кессок, який подолала курка під час подорожі Фото: Вікіпедія

Видання Sunday Post доповнює, що курку 43-річний власник Річард Міллер купив у сусідньому селі за 39 фунтів стерлінгів, тобто приблизно за 2,3 тис гривень. Його дружина назвала курку названу на честь модельєрки Коко Шанель.

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При цьому власник зауважував, що птах, здається, взагалі не був схильний до втеч.

"Вона навіть сиділа у мене на голові і не намагалася втекти чи щось таке", – казав Річард, який працює збирачем сміття у великій компанії з управління відходами.

Річард Міллер з куркою Фото: з відкритих джерел

Він вважає, що курці вже "набридли" далекі подорожі, але досі дивується, як птах спромігся подолати таку відстань та залишитися живою.

Нагадаємо, пошуки зниклих курей привели жителя турецького регіону Каппадокія до відкриття, яке згодом назвуть одним із найнезвичніших у ХХ столітті.

Також Фокус писав, що українка врятувала курча від загибелі. Тепер Оксана зі Львова та півень на прізвисько Тупік живуть разом у квартирі.