Невероятная находка в Турции: пропавшие куры привели мужчину к подземному городу (видео)

Поиски пропавших кур привели жителя Турции к открытию, которое впоследствии назовут одним из самых необычных в ХХ веке. За стеной его дома скрывался вход в многоуровневый подземный город, способный когда-то укрывать тысячи людей.

Как сообщает научный медиа-ресурс IFLScience, случайная находка произошла в 1963 году в регионе Каппадокия. По легендам, владелец дома пытался понять, куда исчезает его домашняя птица, и во время ремонта наткнулся на полость за стеной. Когда он разобрал кладку, он увидел узкий тоннель, который вел значительно глубже, чем можно было ожидать от обычного подвала. Впоследствии выяснилось, что этот ход является частью масштабного подземного комплекса Деринкую.

Исследования показали, что под землей существует целая система уровней, вырубленных в вулканической породе. В общем, город имеет 18 ярусов и простирается примерно на 85 метров вглубь. Археологи считают, что он строился постепенно разными народами, которые в разные периоды жили на этой территории. По их данным, во времена наибольшей активности комплекс мог принять до 20 тысяч человек.

Как отмечает издание планирование Деринкую свидетельствует, что люди готовились проводить здесь длительное время, поскольку под землей были обустроены жилые помещения, кухни, склады продуктов, конюшни для скота и помещения для собраний. Также в городе не забыли о колодцах с водой, хранилищах для оружия, винных погребах, отдельных камерах для захоронений и даже местах содержания заключенных. Важной частью системы также являются вентиляционные шахты, которые подавали воздух на глубину и делали пребывание под землей возможным.

По мнению историков такие города в Анатолии появлялись, поскольку этот регион издавна был узлом между континентами, торговыми путями и сферами влияния империй. Здесь возникали и исчезали государства, а население регулярно сталкивалось с войнами и набегами.

Относительно времени основания Деринкуя существуют различные гипотезы. Одни исследователи связывают первые этапы строительства с хеттами, другие — с фригийцами. В то же время известно, что тоннели использовали во времена Персидской империи Ахеменидов в VI веке до нашей эры. Позже подземные пространства становились убежищем для грекоязычных христиан, которые спасались от преследований в ранние века христианства. В средневековье ими пользовались во время арабо-византийских конфликтов, а в XIV веке — в период монгольских вторжений.

Сегодня Деринкую является популярным туристическим объектом, и вместе с другими достопримечательностями Каппадокии оно входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако история с курицами, которые случайно привели к открытию, осталась лишь легендой.

