Украли даже унитаз и теплый пол: украинские беженцы ограбили дом женщины в ФРГ и скрылись (фото)

В немецком городе Вендебург 46-летняя Натали Шелль обнаружила, что арендаторы — украинская семья с шестью детьми — внезапно исчезли. Но когда она начала осматривать дом, то заметила, что его буквально "очистили".

Сначала её удивило отсутствие тепловых насосов и дверного звонка, а когда она заглянула в окно, то увидела, что из дома исчезла даже кухня. Об этом пишет издание Bild.

После вызова полиции выяснилось, что жильцы не просто уехали, а фактически разобрали квартиру. Правоохранители обнаружили, что пропали кухонная мебель, сантехника, раковины, унитазы, смесители, дверная фурнитура и другое оборудование.

Украинская семья нанесла ущерб на десятки тысяч евро Фото: Bild

Больше всего хозяйку поразило то, что арендаторы демонтировали даже систему теплого пола. По её словам, из дома вынесли почти всё, что имело хоть какую-то ценность. Она предположила, что если бы у них было больше времени, они могли бы унести даже напольное покрытие.

Відео дня

Шелль сдала вторую половину своего новопостроенного дома в начале 2025 года. Она пояснила, что сочувствовала людям, у которых из-за большого количества детей возникали трудности с поиском жилья, и поэтому согласилась стать их арендодательницей.

Немецкая женщина говорит, что ее арендаторы вынесли из дома абсолютно все вещи Фото: Bild

Полиция расследует дело как кражу или присвоение имущества. Предварительно ущерб оценивается в 100 тысяч евро, поскольку на демонтаж инженерных систем и оборудования ушло немало времени и усилий.

Дополнительной проблемой стало то, что страховая компания в рамках базового полиса согласилась возместить лишь 2500 евро. Особенно её возмутили фотографии из соцсетей, на которых бывший арендатор и его сын спокойно занимаются ремонтными работами в Украине.

По словам немки, украинская семья полностью ограбила дом

"Люди прислали мне скриншоты из Instagram, на которых видно, как мой бывший арендатор и его сын укладывают плитку в Украине. Как будто ничего и не произошло. Я просто в шоке", — говорит госпожа Шелль.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как в Германии готовятся к наплыву заявлений от украинцев. Они нашли убежище в ФРГ после полномасштабного вторжения РФ, отбудут пятилетний срок проживания и смогут претендовать на гражданство.

Впоследствии стало известно, что украинец больше никогда не вернётся в Германию. Несмотря на то, что там украинские беженцы получают хорошую финансовую помощь, бюрократия вынуждает многих переселенцев вновь эмигрировать.