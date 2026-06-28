Вкрали навіть унітаз і теплу підлогу: українські біженці обчистили дім жінки у ФРН і зникли (фото)

У німецькому місті Вендебург 46-річна Наталі Шелль виявила, що орендарі, українська родина з шістьма дітьми, раптово зникли. Але коли почала обходили будинок, то помітила, що його буквально "обчистили".

Спочатку її здивувала відсутність теплових насосів і дверного дзвінка, а коли вона зазирнула у вікно, побачила, що з будинку зникла навіть кухня. Про це пише видання Bild.

Після виклику поліції з'ясувалося, що мешканці не просто виїхали, а фактично розібрали оселю. Правоохоронці виявили, що зникли кухонні меблі, сантехніка, раковини, унітази, змішувачі, дверна фурнітура та інше обладнання.

Українська родина завдала збитків на десятки тисяч євро Фото: Bild

Найбільше власницю шокувало те, що орендарі демонтували навіть систему теплої підлоги. За її словами, з будинку винесли майже все, що мало хоч якусь цінність. Вона припустила, що якби в них було більше часу, вони могли б забрати навіть покриття підлоги.

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Шелль здала другу половину свого новозбудованого будинку на початку 2025 року. Вона пояснила, що співчувала людям, які через велику кількість дітей мали труднощі з пошуком житла, і тому погодилася стати їхньою орендодавицею.

Німкеня каже, що її орендарі винесли з будинку абсолютно всі речі Фото: Bild

Поліція розслідує справу як крадіжку або привласнення майна. Попередньо збитки оцінюють у 100 тисяч євро, адже для демонтажу інженерних систем та обладнання знадобилося чимало часу й зусиль.

Додатковою проблемою стало те, що страхова компанія через базовий поліс погодилася відшкодувати лише 2500 євро. Особливо її обурили фотографії із соцмереж, на яких колишній орендар та його син спокійно займаються ремонтними роботами в Україні.

За словами німкені, українська родина повністю обчистила будинок

"Люди прислали мені скриншоти з Instagram, де видно мого колишнього орендаря та його сина, які кладуть плитку в Україні. Наче нічого не сталося. Я просто приголомшена", — говорить пані Шелль.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Німеччині готуються до буму заяв від українців. Вони знайшли захист у ФРН після повномасштабного вторгнення РФ, подолають п'ятирічний термін проживання і можуть претендувати на гормадянство.

Згодом стало відомо, що українець більше ніколи не повернеться в Німеччину. Попри те, що там українські біженці отримають хорошу фінансову допомогу, бюрократія змушує багатьох переселенці знову емігрувати.