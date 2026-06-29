Тело альпиниста, мимо которого десятилетиями проходили люди, попытаются эвакуировать с Эвереста

Спасатели из Индии готовятся провести чрезвычайно сложную операцию на Эвересте, чтобы эвакуировать останки альпиниста, погибшего три десятка лет назад на вершине горы.

Эксперты попытаются поднять тело всемирно известного альпиниста по прозвищу "Зеленые ботинки", сообщает CBS News.

Останки мужчины уже почти три десятилетия находятся в так называемой "зоне смерти" на высоте более 8 тысяч метров, где из-за нехватки кислорода довольно сложно провести спасательную операцию.

Спасателям предстоит не только найти тело, но и безопасно перевезти его через самый сложный участок и доставить в Индию.

Альпинист "Зеленые ботинки": что о нем известно

Альпинисту дали такое прозвище из-за яркого цвета обуви, которая стала узнаваемым ориентиром для многих альпинистов на северном склоне Эвереста.

Смерть альпиниста на вершине Эвереста Фото: Скриншот

На протяжении многих лет люди, поднимавшиеся на вершину, проходили мимо него, воспринимая его как напоминание о смертельной опасности, ведь его тело до сих пор сохранилось там благодаря холоду.

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Кроме того, личность погибшего также долгое время оставалась предметом споров. Ранее существовала версия, что это мог быть один из индийских альпинистов, погибших во время трагической экспедиции 1996 года. Но новые документы свидетельствуют о том, что останки принадлежат Дордже Морупу, участнику той же группы.

Сообщается, что возвращение тела станет огромным испытанием. Ведь из-за экстремальных условий на вершине операция может затянуться на много дней. Её будет проводить специальная команда.

Известно, что на Эвересте до сих пор остаются сотни тел погибших альпинистов, ведь их эвакуация зачастую слишком опасна — именно поэтому проведение операции так долго откладывали.

Напомним, что десять альпинистов, которые хотели воспользоваться летней погодой в высокогорьях Альп, трагически погибли в минувшие выходные. Спасатели сообщают, что это были лишь несчастные случаи, не указывая, что стало причиной трагедии.

Как известно, швейцарские Альпы уже несколько лет служат местом хранения предметов роскоши. Но сейчас у перевала Брюниг строят самое надёжное место в мире — по крайней мере, так утверждает его создатель.