Тіло альпініста, повз яке десятиліттями проходили люди, спробують евакуювати з Евересту

Рятувальники з Індії готуються провести надскладну операцію на Евересті, аби евакуювати останки альпініста, який три десятки тому помер на вершині гори.

Експерти спробують провести спуск тіла відомого у світі альпніста під прізвиськом "Зелені черевики", повідомляє CBS News.

Останки чоловіка майже три десятиліття перебувають знаходяться у так званій "зоні смерті2 на висоті понад 8 тисяч метрів, де через брак кисню досить складно провести рятувальну операцію до того.

Рятувальникам не просто доведеться знайти тіло, але й безпечно транспортувати його через найскладніший район та доставити до Індії.

Альпініст "Зелені черевики": що про нього відомо

Альпіністу дали таке прізвисько через яскравий колір взуття, що стало впізнаваним орієнтиром для багатьох альпіністів на північному схилі Евересту.

Смерть альпініста на вершині Евересту Фото: Скріншот

Багато років люди, які підіймалися до вершини, проходили повз, сприймаючи його як нагадування про смертельну небезпеку, адже його тіло до цього часу там зберігається через холод.

Відео дня

Крім того, особа загиблого також довгий час лишалася предметом суперечок. Раніше була версія, що це міг бути один із індійських альпіністів, які загинули під час трагічної експедиції 1996 року. Але нові документи переконують, що останки належать Дордже Морупу, учаснику тієї ж групи.

Повідомляється, що повернення тіла стане величезним випробуванням. Адже через екстремальні умови на вершині операція може тривати багато днів. Її проводитиме спеціальна команда.

Відомо, що на Евересті до цього часу лишаються сотні тіл загиблих альпіністів, адже їх евакуація часто надто небезпечною — саме тому проведення операції так довго відтягували.

Нагадаємо, що десять альпіністів, які хотіли скористатися літньою погодою у високогір'ях Альпах, трагічно загинули минулими вихідними. Рятувальники повідомляють, що це були лише нещасні випадки, не вказуючи, що стало причиною трагедії.

Відомо, швейцарські Альпи вже кілька років слугують місцем зберігання предметів розкоші. Але зараз біля перевалу Брюніг будують найнадійніше місце на світі, принаймні так запевняє його творець.