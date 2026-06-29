Полиция охотится за "Бэтменом": самопровозглашенный мститель "клеит" предполагаемых воров на дорогах (фото)

За последние 10 дней, начиная с 13 июня, в мексиканском районе Лагос-де-Морено, штат Халиско, было обнаружено как минимум пять мужчин, беспомощно приклеенных скотчем к уличным столбам.

В этом небольшом мексиканском городке самопровозглашённый местными жителями "Бэтмен" задержал как минимум пятерых подозреваемых в краже мотоциклов. Свидетели обнаружили их привязанными к фонарным столбам и дорожным знакам, сообщает The Sun.

Чтобы объяснить, почему мужчины там привязаны, неизвестный написал им на лбах "Ratero" ("вор"). Он также нарисовал некоторым из них усы и кошачью шерсть — свою личную подпись супергероя. Рядом с ними мститель даже припарковал несколько, вероятно, угнанных мотоциклов.

Неводомой Бэтмен ищет угонщиков мотоциклов Фото: Скриншот

Многие жители поддерживают действия "Мексиканского Бэтмена", поскольку в регионе резко возросло число краж мотоциклов. Однако для полиции вопрос ясен: с юридической точки зрения связанные мужчины считаются жертвами.

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После спасения им была оказана медицинская помощь. Сейчас следователи разыскивают самопровозглашённого супергероя. Согласно имеющимся данным, "Бэтменом" может быть даже целая группа людей.

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