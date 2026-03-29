"Исключительный вкус преступников": в Европе угнали грузовик с сотнями тысяч батончиков KitKat

Неизвестные воры похитили грузовик с 12 тоннами шоколадок KitKat во время их транспортировки из центральной Италии в Польшу.

В общем грузовик перевозил 413 793 батончика новой линейки шоколада, сообщила пресс-служба компании Nestle.

"Мы всегда поощряли людей "сделать паузу с KitKat", но, похоже, воры восприняли это сообщение слишком буквально и украли более 12 тонн нашего шоколада", — говорится в сообщении.

В компании не уточнили, в какой именно точке или стране Европы произошло преступление, однако отметили, что грузовик с товаром до сих пор не найдены.

"Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера", — отметили в Nestle.

Там также подчеркнули, что, вероятнее всего, украденный товар преступники попытаются реализовать через неофициальные каналы сбыта на европейских рынках.

Відео дня

