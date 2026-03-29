"Винятковий смак злочинців": в Європі викрали вантажівку з сотнями тисяч батончиків KitKat

Невідомі злодії викрали вантажівку з 12 тоннами шоколадок KitKat під час їх транспортування з центральної Італії до Польщі.

Загалом вантажівка перевозила 413 793 батончики нової лінійки шоколаду, повідомила пресслужба компанії Nestle.

"Ми завжди заохочували людей "зробити паузу з KitKat", але, схоже, злодії сприйняли це повідомлення надто буквально та вкрали понад 12 тонн нашого шоколаду", — йдеться у повідомленні.

В компанії не уточнили, в якій саме точці чи країні Європи стався злочин, проте зазначили, що вантажівка з товаром досі не знайдені.

"Хоча ми цінуємо винятковий смак злочинців, факт залишається фактом: крадіжка вантажів є проблемою, що зростає, для підприємств будь-якого розміру", — зазначили в Nestle.

Там також підкреслили, що, наймовірніше, вкрадений товар злочинці спробують реалізувати через неофіційні канали збуту на європейських ринках.

Відео дня

