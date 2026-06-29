Поліція полює на "Бетмена": самопроголошений месник "клеїть" ймовірних злодіїв біля доріг (фото)

Щонайменше п'ятьох чоловіків знайшли безпорадно приклеєними скотчем до вуличних стовпів за останні 10 днів, починаючи з 13 червня, в мексиканському районі Лагос-де-Морено, штат Халіско.

У цьому маленькому мексиканському містечку самопроголошений місцевими жителями "Бетмен" затримав щонайменше п'ятьох підозрюваних у крадіжці мотоциклів. Свідки знайшли їх прив'язаними до ліхтарних стовпів та вуличних знаків, повідомляє The Sun.

Щоб розповісти, чому, чоловіки там прив'язані, невідомий чоловік написав їм на чолах "Ratero" ("злодій"). Він також намалював деяким з їхніх облич вуса та котячу шерсть – свій особистий підпис супергероя. Поруч з ними месник навіть припаркував кілька ймовірно викрадених мотоциклів.

Неводомий Бетмен шукає злодіїв мотоциклів Фото: Скріншот

Багато мешканців підтримують дії "Мексиканського Бетмена", оскільки в регіоні різко зросли крадіжки мотоциклів. Однак для поліції питання зрозуміле: з юридичної точки зору зв'язані чоловіки вважаються жертвами.

Відео дня

Після порятунку їм надали медичну допомогу. Зараз слідчі розшукують самопроголошеного супергероя. Згідно з поточними даними, персонажем "Бетмена" може бути навіть ціла група.

Нагадаємо, що в будинок індійської інфлюенсерки, відомої тим, що вона хизується своїми ювелірними виробами в Інтернеті, залізли здодії та викрали багато цінних речей.

Також невідомі злодії викрали вантажівку з 12 тоннами шоколадок KitKat під час їх транспортування з центральної Італії до Польщі. Загалом вантажівка перевозила 413 793 батончики нової лінійки шоколаду