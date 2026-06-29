Мужчина жаловался на хронические головные боли: ему поставили диагноз рак, но причина оказалась гораздо страшнее

Мужчина в Испании обратился в больницу с хроническими головными болями; обследование мозга выявило плохо очерченные очаги поражения, края которых размыты из-за аномального роста клеток.

Поэтому врачи предположили, что у пациента наблюдаются все признаки смертельного рака, распространившегося на мозг. Но когда после первичного обследования медицинская бригада провела МРТ с более высоким разрешением, чтобы определить расположение опухолей, был установлен истинный диагноз. Оказалось, что мозг мужчины атаковали личинки свиного ленточного червя, пишет New York Post.

В отчете, опубликованном в журнале "Новые инфекционные заболевания", с помощью анализа крови была подтверждена паразитарная инфекция (Taenia solium), несмотря на то, что 60-летний уроженец Кастельона никогда не выезжал за границу.

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У мужчины диагностировали паразитарную инфекцию Taenia solium Фото: Скриншот

Заражение ленточными червями: какие заболевания они вызывают

Паразит попадает в организм человека при проглатывании личиночных яиц, которые зарываются в кишечник и образуют цисты, заполненные жидкостью.

Затем яйца могут превратиться во взрослых ленточных червей в кишечнике человека, как правило, примерно через 5–12 недель.

Они могут распространяться по всему телу, а также проникать в мягкие ткани и кальцифицироваться в них. Употребление недожаренной свинины — один из способов попадания в организм взрослых ленточных червей.

Но состояние мужчины было связано с попаданием яиц, которые затем осели в мозге. Это заболевание называется нейроцистицеркозом. Паразитарная инфекция головного мозга может вызывать головную боль, судороги, головокружение, мышечную слабость, проблемы с речью и памятью.

Если не лечить нейроцистицеркоз, он может вызвать опасные для жизни осложнения, такие как внутричерепная гипертензия, то есть повышенное давление внутри черепа, или непрекращающиеся судороги.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 2,8 миллиона человек заражаются Taenia solium, причем случаи заболевания часто регистрируются в Азии, Южной Америке и Восточной Европе.

Лечение может варьироваться в зависимости от пациента, но противопаразитарные препараты часто являются препаратами первой линии — как это было в случае с испанцем, которого лечили альбендазолом и празиквантелом.

Напомним, что львовские специалисты больницы Святого Пантелеймона совместно с киевскими коллегами из Института Шалимова провели чрезвычайно сложное 12-часовое оперативное вмешательство, чтобы спасти 55-летнего мужчину.

Кроме того, во Львове врачи-урологи провели уникальную операцию по удалению ртутного термометра из мочевого пузыря. 42-летняя женщина из Львовской области прожила с этим предметом в теле восемь лет.

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