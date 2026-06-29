Чоловік скаржився на хронічні головні болі: йому діагностували рак, але причина була набагато гіршою

Чоловік в Іспанії звернувся до лікарні з хронічними головними болями, обстеження мозку показало погано окреслені ураження, краї яких розмиті через аномальний ріст клітин.

Тож лікарі припустили, що у пацієнта всі ознаки смертельного раку, який поширився мозком. Але коли після початкового обстеження медична команда виконала МРТ з вищою роздільною здатністю, щоб визначити розташування пухлин, був знайдений справжній діагноз. Виявляється мозок чоловіка атакували личинки свинячого стрічкового черва, пише New York Post.

У звіті, опублікованому в журналі "Нові інфекційні захворювання", за допомогою аналізу крові було підтверджено паразитарну інфекцію, (Taenia solium) попри те, що 60-річний уродженець Кастельона ніколи не подорожував за кордон.

У чоловіка діагностували паразитарну інфекцію Taenia solium Фото: Скріншот

Зараження стрічковими черв'яками: які недуги вони викликають

Паразит потрапляє в організм людини при ковтанні личинкових яєць, які зариваються в кишечник і утворюють цисти, заповнені рідиною.

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Потім яйця можуть розвиватися у дорослих стрічкових черв'яків у кишечнику людини, зазвичай приблизно через 5-12 тижнів.

Вони можуть поширюватися по всьому тілу, а також інфільтруватися та кальцифікуватися в м’яких тканинах. Вживання недосмаженої свинини є одним зі способів потрапляння в організм дорослих стрічкових черв'яків.

Але стан чоловіка був пов'язаний з потраплянням яєць, які потім осіли в мозку. Ця недуга називається нейроцистицеркозом . Паразитарна інфекція мозку — може викликати головний біль, судоми, запаморочення, м'язову слабкість, проблеми з мовленням та проблеми з пам'яттю.

Якщо не лікувати нейроцистицеркоз, він може спричинити небезпечні для життя ускладнення, такі як внутрішньочерепна гіпертензія, або підвищений тиск усередині черепа, або безперервні судоми.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2,8 мільйона людей щорічно інфікуються Taenia solium, причому випадки захворювання часто реєструються в Азії, Південній Америці та Східній Європі.

Лікування може відрізнятися залежно від пацієнта, але протипаразитарні препарати часто є препаратами першої лінії — як це було у випадку з іспанцем, якого лікували альбендазолом і празиквантелом.

Нагадаємо, львівські фахівці лікарні Святого Пантелеймона спільно з київськими колегами з Інституту Шалімова виконали надскладне 12-годинне втручання, щоб врятувати 55-річного чоловіка.

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