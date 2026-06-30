Проверяйте свои чеки: рестораны в США могут взимать с туристов неожиданную плату

Туристам и посетителям некоторых ресторанов в США рекомендуют проверять счета, поскольку заведение может взимать плату ещё до того, как вы сделаете заказ.

Недавно ресторан в городе Тампа, штат Флорида, подвергся шквалу критики после того, как одна из гостей заметила в своём счёте "сбор за проведение мероприятия". Кроме того, ресторан — RO в Гайд-парке — добавил 3% комиссию, о которой не было указано ни в меню, ни в описании заведения, пишет New York Post.

Об этих случаях написала женщина в популярном приложении для местных жителей Nextdoor и утверждала, что сотрудники ресторанов сообщили ей, что они следят за другими популярными заведениями поблизости, поскольку многие другие заведения взимают аналогичные сборы.

Однако вскоре в штате Флорида вступит в силу новый закон штата SB 606, который предусматривает, что "каждое заведение общественного питания, взимающее операционный сбор или включающее автоматические чаевые или плату за обслуживание в стоимость блюда, должно разместить уведомление в меню блюд, в письменном договоре, а также на веб-сайте или в мобильном приложении, где размещаются заказы на еду и напитки".

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Кроме того, согласно новому закону, все квитанции и счета должны содержать полностью отдельные строки для чаевых, операционных сборов и налога с продаж.

"Посетители заведений общественного питания Флориды заслуживают возможности видеть, за что они платят, в эпоху, когда всё разбивается на отдельные сборы и платежи", — сказал автор законопроекта сенатор Томас Лик.

Издание обратилось в ресторан RO и компанию Three Oaks Hospitality по поводу оплаты, но ответа пока не получило.

Ресторанам, которые пытаются заработать на невнимательных гостях, будет сложно это сделать, поскольку штаты по всей стране ужесточают меры по взиманию сборов. Помимо Флориды, Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк также ввели собственные законы для борьбы с этими сборами.

Недавно Нью-Йорк обновил свои местные правила, касающиеся ресторанных сборов. Все местные заведения теперь обязаны разъяснять суть законных сервисных сборов.

Кроме того, рестораны могут автоматически добавлять чаевые или плату за обслуживание в счет, а не оставлять это необязательным, например, 18 % чаевых, но они должны поступать сотруднику.

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым в Риме на площади Пьяцца Навона, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

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