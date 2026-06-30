Перевіряйте свої чеки: ресторани у США можуть стягувати неочікувану плату з туристів

Туристам та відвідувачам деяких ресторанів у США радять перевіряти чеки, оскільки заклад може стягувати плату ще до того, як ви зробите замовлення.

Нещодавно ресторан у місті Тампа, штат Флорида, потрапив під шквал критики після того, як гостя помітила на своєму чеку "збір за проведення заходу". Також ресторан — RO у Гайд-парку — додав 3% комісію, про яку не було зазначено ні в меню, ні в місці розташування, пише New York Post.

Про такі випадки написала жінка в популярному додатку для місцевих жителів Nextdoor і стверджувала, що працівники ресторанів повідомили їй, що вони стежать за іншими популярними місцями поблизу, оскільки багато інших закладів стягують аналогічні збори.

Але незабаром у штаті Флорида набуде чинності новий закон штату SB 606, який передбачає, що "кожен заклад громадського харчування, який стягує операційний збір або включає автоматичні чайові чи плату за обслуговування у вартість страви, повинен розмістити повідомлення в меню страв, письмовому договорі та на веб-сайті або в мобільному додатку, де розміщуються замовлення на їжу та напої".

Відео дня

Крім того, згідно із новим законом, усі квитанції та рахунки повинні мати повністю окремі рядки для чайових, операційних зборів та податку з продажу.

"Ті, хто відвідує заклади харчування Флориди, заслуговують на можливість бачити, за що вони платять, в епоху, коли все розбивається на окремі збори та платежі", – сказав автор законопроекту сенатор Томас Лік.

Видання звернулося до ресторану RO та компанії Three Oaks Hospitality щодо плати, але відповіді ще не отримало.

Ресторанам, які намагаються заробити на неуважних гостях, буде проблематично це зробити, оскільки штати по всій країні посилюють стягнення зборів. Окрім Флориди, Каліфорнія , Іллінойс та Нью-Йорк також запровадили власні закони для боротьби з цими зборами.

Нещодавно Нью-Йорк оновив свої місцеві правила щодо ресторанних доплат. Усі місцеві заклади тепер повинні роз'яснювати значення законних сервісних доплат.

Крім того, ресторани можуть автоматично додавати чайові або плату за обслуговування до рахунку, а не залишати це необов'язковим, як-от 18% чайових, але вони повинні надходити працівнику.

Нагадаємо, що двоє туристів зі США, які вирішили поїсти морозива у Римі на площі Пьяцца Навона, стали жертвами шахрайства. Адже заплатили за дві порції на винос 44 євро.

Також українка на імʼя Анна порівняла ціни на відпочинок в Одесі та Греції. Серед ключових категорій — житло, їжа та дорога.