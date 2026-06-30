Шокирующий стиль: звезда "Евровидения" из Эстонии появился на публике в костюме из отходов (видео)

Эстонский певец Томми Кэш, известный песней "Espresso Macchiato", поразил публику своим образом на Неделе моды в Париже.

На главном модном празднике в столице Франции артист появился в необычном коричневом костюме, который, по замыслу, напоминал человеческие экскременты. Соответствующее видео исполнитель опубликовал в своём Instagram.

Томми Кэш в Париже

Томми Кэш, представлявший Эстонию в прошлом году на "Евровидении", пришёл на показ коллекции Doublet SS27 в костюме, стилизованном под фекалии. Свой образ артист дополнил рулоном туалетной бумаги, а также пакетом для сбора жидкостей, из которого рэпер периодически демонстративно пил на глазах у гостей мероприятия.

Стоит отметить, что музыкант давно известен своей любовью к необычным перформансам. Этот его выход вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые пользователи назвали этот образ смелым художественным высказыванием, другие сочли его стиль "ниже пояса".

Відео дня

В свою очередь, сам артист не комментировал свой образ и не объяснял, какой именно смысл он вкладывал в свой новый перформанс, однако, судя по реакции публики, незамеченным он точно не остался.

Напомним, что 72-летний американский актёр Джон Траволта поразил поклонников фотографией своей дочери Эллы Блю, которой 26 лет и которая очень похожа на него. Звезда фильма "Криминальное чтиво" удивил поклонников, опубликовав снимок своей дочери Эллы Блю, похвалив её недавнее появление на церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards в Лос-Анджелесе.

Кроме того, 41-летний актёр Джона Гилл, звезда фильмов "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит", появился на съёмочной площадке в неожиданном образе и похудевшим до неузнаваемости, чем шокировал поклонников.