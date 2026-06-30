Шокуючий стиль: зірка Євробачення з Естонії вийшов у світ у костюмі з відходів (відео)

Естонський співак Томмі Кеш, який відомий піснею "Espresso Macchiato", шокував своїм образом публіку на Тижні моди в Парижі.

На головному святі моди у столиці Франції артист з’явився в незвичайному коричневому костюмі, який, за задумом, був схожий людські відходи. Відповідне відео виконавець опублікував у своєму Instagram.

Томмі Кеш у Парижі

Томмі Кеш, який представляв Естонію минулого року на "Євробаченні", прийшов на показ колекції Doublet SS27 у костюмі, стилізованому під фекалії. Свій образ артист доповнив рулоном туалетного паперу, а також пакетом для збору рідин, з якого репер періодично демонстративно пив на очах у гостей заходу.

Варто зазначити, що музикант давно відомий своєю любов’ю до незвичайних перформансів. Цей його вихід викликав бурхливе обговорення в соцмережах. Деякі користувачі назвали образ сміливим художнім висловлюванням, інші назвали його стиль "нижче пояса".

Відео дня

Натомість сам артист не коментував свій образ, а також не пояснював, який саме сенс вкладав у свій новий перформанс, однак, судячи з реакції публіки, непоміченим він точно не залишився.

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