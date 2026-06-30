Тайные комнаты и отсеки: супруги получили письмо, раскрывшее жуткие секреты их 130-летнего дома
Супруги Кортни и Мэтт из Канады обнаружили тайные комнаты, потайные места и отсеки в своём 130-летнем доме благодаря неожиданному письму от "последнего члена семьи", которая ранее владела этим поместьем.
Местонахождение нового дома Кортни и Метта неизвестно. Пара также не поделилась никакой окончательной информацией о семье Мэдисон, которая ранее владела этой недвижимостью, пишет New York Post.
"Мы получили письмо, адресованное покупателю. В нём написано: „Позвольте представиться. Я — последний член семьи Мэдисон, которая когда-то владела этим домом, и я вырос в нём. "Я хотела бы… рассказать вам о тайных комнатах и нескольких вещах, о которых вам, возможно, не сказали, когда вы покупали дом", — рассказала Кортни в своём популярном TikTok-посте, добавив, что письмо пришло от кого-то из Канады.
В видео, набравшем более 1,5 миллиона просмотров, новые владельцы провели экскурсию по своему просторному дому в викторианском стиле, который, согласно отдельному видео, они недавно приобрели у исторического общества, и обнаружили его ранее скрытые детали.
Сначала они обнаружили потайной шкаф с алкоголем над камином в своей гостиной. Сокровищница запыленных винтажных напитков была спрятана за раздвижной зеркальной панелью. Десятилетние, неоткрытые бутылки французского розового вина 1970 года и каберне-совиньон 1989 года были спрятаны рядом со старыми бутылками с бурбоном и пивом.
Затем Кортни и Мэтт проследовали по письму в тайную комнату, которую обнаружили прямо напротив двери в стене. Однако, когда пара вместе со своей маленькой дочерью нашла потайной выход в ванной комнате, этот уголок оказался небольшим подземельем, а не комнатой.
"Я думаю, что здесь, наверху, раньше была какая-то комната", — сказала Кортни
Помимо несколько неожиданного открытия, Кортни обнаружила крошечную запертую дверь, расположенную прямо напротив их туалета. Небольшой вход вел в просторную комнату с багажником.
"Здесь огромное пространство! Мы попробуем придумать, как его использовать, но пока что это просто такая классная, классная комната", — воскликнула она.
Заинтригованные зрители TikTok также активно обсуждали этот дом.
- "Я обожаю ваш дом! Это как поиск сокровищ!"
- "Это буквально моя мечта! Так завидую!"
- "Мне нравится, что предыдущий владелец прислал вам письмо, в котором рассказал всё о доме".
В отдельных постах Кортни и Мэтт также рассказали, что прежние хозяева оставили в доме антикварную мебель и безделушки, в частности старую музыкальную шкатулку.
Напомним, что в Лондоне в ходе масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Палас рабочие под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона обнаружили капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.
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