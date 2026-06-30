Тайные комнаты и отсеки: супруги получили письмо, раскрывшее жуткие секреты их 130-летнего дома

Супруги Кортни и Мэтт из Канады обнаружили тайные комнаты, потайные места и отсеки в своём 130-летнем доме благодаря неожиданному письму от "последнего члена семьи", которая ранее владела этим поместьем.

Местонахождение нового дома Кортни и Метта неизвестно. Пара также не поделилась никакой окончательной информацией о семье Мэдисон, которая ранее владела этой недвижимостью, пишет New York Post.

"Мы получили письмо, адресованное покупателю. В нём написано: „Позвольте представиться. Я — последний член семьи Мэдисон, которая когда-то владела этим домом, и я вырос в нём. "Я хотела бы… рассказать вам о тайных комнатах и нескольких вещах, о которых вам, возможно, не сказали, когда вы покупали дом", — рассказала Кортни в своём популярном TikTok-посте, добавив, что письмо пришло от кого-то из Канады.

В видео, набравшем более 1,5 миллиона просмотров, новые владельцы провели экскурсию по своему просторному дому в викторианском стиле, который, согласно отдельному видео, они недавно приобрели у исторического общества, и обнаружили его ранее скрытые детали.

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Сначала они обнаружили потайной шкаф с алкоголем над камином в своей гостиной. Сокровищница запыленных винтажных напитков была спрятана за раздвижной зеркальной панелью. Десятилетние, неоткрытые бутылки французского розового вина 1970 года и каберне-совиньон 1989 года были спрятаны рядом со старыми бутылками с бурбоном и пивом.

Супруги купили 130-летний дом Фото: Скриншот

Затем Кортни и Мэтт проследовали по письму в тайную комнату, которую обнаружили прямо напротив двери в стене. Однако, когда пара вместе со своей маленькой дочерью нашла потайной выход в ванной комнате, этот уголок оказался небольшим подземельем, а не комнатой.

"Я думаю, что здесь, наверху, раньше была какая-то комната", — сказала Кортни

Помимо несколько неожиданного открытия, Кортни обнаружила крошечную запертую дверь, расположенную прямо напротив их туалета. Небольшой вход вел в просторную комнату с багажником.

"Здесь огромное пространство! Мы попробуем придумать, как его использовать, но пока что это просто такая классная, классная комната", — воскликнула она.

Заинтригованные зрители TikTok также активно обсуждали этот дом.

"Я обожаю ваш дом! Это как поиск сокровищ!"

"Это буквально моя мечта! Так завидую!"

"Мне нравится, что предыдущий владелец прислал вам письмо, в котором рассказал всё о доме".

В отдельных постах Кортни и Мэтт также рассказали, что прежние хозяева оставили в доме антикварную мебель и безделушки, в частности старую музыкальную шкатулку.

Напомним, что в Лондоне в ходе масштабной реставрации знаменитого парка Кристал-Палас рабочие под бюстом известного архитектора сэра Джозефа Пакстона обнаружили капсулу времени, заложенную ещё в 1964 году.

Кроме того, в Великобритании Пол Седдон и его дочь разобрали старую швейную машинку, которую мужчина купил в местном антикварном магазине, но они и не подозревали, какой сюрприз их ждет внутри прибора.