Таємні кімнати і відсіки: подружжя отримало листа, який розкрив моторошні секрети їх 130-річного будинку

Подружжя Кортні та Метт з Канади відкрили таємні кімнати, схованки та відсіки у своєму 130-річному будинку завдяки неочікуваному листа від "останнього члена родини", яка раніше володіла маєтком.

Місцезнаходження нового будинку Кортні та Метта невідоме. Пара також не поділилася жодною остаточною інформацією про родину Медісон, яка раніше володіла цією нерухомістю, пише New York Post.

"Ми отримали листа, адресованого покупцю. Тут написано: "Дозвольте представитися. Я останній член родини Медісон, який колись володів цим будинком, і я виріс у ньому. "Я хотів би… розповісти вам про таємні кімнати та кілька речей, про які вам, можливо, не сказали, коли ви купували будинок", — розповіла Кортні у своєму трендовому TikTok-повідомленні, додавши, що лист надійшов від когось із Канади.

У відео, яке набрало понад 1,5 мільйона переглядів, нові домовласники здійснили екскурсію своїм просторим будинком у вікторіанському стилі, який, згідно з окремим відео, вони нещодавно придбали в історичного товариства, та виявили його раніше замасковані деталі.

Відео дня

Спочатку вони знайшли таємну шафу з алкоголем над каміном у своїй вітальні. Скарбниця запилених, вінтажних напоїв була захована за розсувною дзеркальною панеллю. Десятилітні, невідкриті пляшки французького рожевого вина 1970 року та каберне совіньйон 1989 року були заховані поруч зі старими контейнерами з бурбоном, пивом.

Подружжя купило 130-річний будинок Фото: Скріншот

Далі Кортні та Метт прослідкували за листом до таємної кімнати, яку знайшли прямо навпроти дверей у стіні. Однак, коли пара разом зі своєю маленькою донькою знайшла прихований вихід у ванній кімнаті закуток виявився невеликим підпіллям, а не кімнатою.

"Я гадаю, що тут, нагорі, раніше була якась кімната", — сказала Кортні

Окрім дещо несподіваного відкриття, Кортні відкрила для себе крихітні замкнені двері, розташовані прямо навпроти їхнього туалету. Невеликий вхід вів до просторої кімнати з багажником.

"Тут величезний простір! Ми спробуємо придумати, як його використовувати, але зараз це просто така собі класна, класна кімната" — вигукнула вона.

Заінтриговані глядачі TikTok також активно обговорювали будинок.

"Я обожнюю ваш будинок! Це як полювання за скарбами!"

"Це моя буквальна мрія! Так заздрю!"

"Мені подобається, що попередній власник надіслав вам листа, в якому розповів усе про будинок".

В окремих постах Кортні та Метт також розповіли, що колишні домовласники залишили в будинку антикварні меблі та дрібнички, зокрема стару музичну скриньку.

Нагадаємо, що у Лондоні під час масштабної реставрації відомого парку Кристал Палас робітники під бюстом відомого архітектора сера Джозефа Пакстона знайшли капсулу часу, залишену ще в 1964 році.

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