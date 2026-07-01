"Им все надоело": в Таиланде сотня обезьян дерзко сбежала из зоопарка по неожиданной причине

В тайском городе Лопбури сотня обезьян обманула охрану, сломала ограждение муниципального приюта для животных и сбежала в городские кварталы. Городские власти называют вероятной причиной побега условия, в которых содержались животные.

Мэр города Чамрьон Салачип объявил о проведении экстренной операции по возвращению животных. Одни бригады занялись отловом обезьян, другие — одновременно ремонтировали и укрепляли поврежденный участок ограждения, чтобы предотвратить новые побеги, сообщает Khaosod.

На месте собралось всё руководство региона, ветеринары и представители других ведомств. Поимка сбежавших животных оказалась непростой задачей, ведь одну группу обезьян удалось заманить с помощью еды, а другую — только с помощью транквилизаторов. Еще одна группа сбежавших животных вернулась в центр самостоятельно.

Мэр Салачип предположил, что причиной массового побега могли стать голод, жара, перенаселенность вольера или естественное желание сбежать, потому что "им всё надоело". Он извинился перед жителями пострадавших кварталов и пообещал провести оценку ущерба и выплатить компенсацию всем, кто обратится.

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В настоящее время власти планируют построить более надежное двойное ограждение и создать специальный фонд для улучшения условий содержания и питания животных. СМИ пишут, что Лопбури имеет давнюю и непростую историю сосуществования с обезьянами — город известен ежегодным туристическим фестивалем "Банкет для обезьян".

После серии агрессивных нападений на людей в 2024 году власти отловили около 2500 животных и поместили их в большие вольеры. Именно из одного из таких больших вольеров и сбежали его обитатели.

Ранее Фокус сообщал о сцене ревности двух обезьянок. В одном из парков Азии мужчина решил покормить обезьянку с рук, и буквально сразу это вызвало немедленную реакцию.

Впоследствии стало известно, что одинокая обезьянка Панч тронула сердца пользователей сети, обняв игрушку. Плюшевый орангутан заменил малышу маму, а вскоре в сети появилось видео, на котором Панча расчесывает другая обезьяна.