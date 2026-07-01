"Їм усе набридло": в Таїланді сотня мавп зухвало втекла з зоопарку через неочікувану причину

У тайському місті Лопбурі сотня мавп обманула охорону, зламала огорожу муніципального притулку для тварин і втекла до міських кварталів. Міська влада називає ймовірною причиною втечі умови, в яких мешкали тварини.

Мер міста Чамрьон Салачіп оголосив термінову операцію з повернення тварин. Одні команди зайнялися відловом мавп, інші — одночасно ремонтували і зміцнювали пошкоджену ділянку огорожі, щоб запобігти новим втечам, повідомляє Khaosod.

На місці зібралося все керівництво регіону, ветеринари та представники інших відомств. Гонитва за втікачами виявилася непростим завданням, адже одну частину мавп заманили завдяки їжі, а других — тільки за допомогою транквілізаторів. Ще одна група тварин-утікачів повернулася до центру самостійно.

Мер Салачіп припустив, що причиною масової втечі могли стати голод, спека, перенаселеність вольєру або природне бажання втекти, бо "їм усе набридло". Він вибачився перед мешканцями постраждалих кварталів і пообіцяв провести обстеження збитків та надати компенсацію всім, хто звернеться.

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Наразі влада планує збудувати надійнішу подвійну огорожу і заснувати спеціальний фонд для покращення утримання та харчування тварин. ЗМІ пишуть, що Лопбурі має давню і непросту історію співіснування з мавпами — місто відоме щорічним туристичним фестивалем "Банкет для мавп".

Після серії агресивних нападів на людей у 2024 році влада відловила близько 2500 тварин і розмістила їх у великих вольєрах. Саме з одного з таких великих вольєрів і втекли його підопічні.

Раніше Фокус повідомляв про сцену ревнощів двох мавпочок. В одному з парків Азії чоловік вирішив погодувати мавпочку з власних рук, а буквально відразу це призвело до негайної реакції.

Згодом стало відомо, що самотня мавпочка Панч розчулила мережу обіймами з іграшкою. Плюшевий орангутан замінив малюку маму, а невдовзі в мережі з'явилося відео, у якому Панча вичісує інша мавпа.