Головная боль и судороги: у женщины через четыре года после поездки в Индию обнаружили 38 паразитов в мозге

Женщина, у которой после заражения ленточным червем во время поездки в Индию в мозге обнаружилось 38 паразитов, десятилетиями боролась с приступами, психозом и неопределенностью в отношении своего будущего из-за повторных вспышек паразитарной инфекции.

Лори Денман из Кардиффа отправилась в двухмесячное путешествие по Индии вместе со своей подругой в 2007 году, когда ей было около двадцати пяти лет. Она путешествовала по стране и влюбилась в её культуру, и была благодарна за то, что не испытывала тошноты и диареи, которые часто беспокоят путешественников, сообщает NHS.

Однако спустя четыре года после поездки, по её словам, она пошла в туалет и обнаружила паразита. У неё не было никаких симптомов или признаков того, что что-то не так, но после визита к врачу она была уверена, что худшее позади, и продолжила жить своей обычной жизнью. Затем, по словам Лоури, у неё начались "очень сильные головные боли", от которых она никогда раньше не страдала, а в 2011 году у неё случился тонико-клонический приступ, который характеризуется скованностью, потерей сознания и подергиваниями.

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Нейроцистицеркоз: что известно о паразитах, разрушающих мозг

Она немедленно обратилась за медицинской помощью, и, прождав три месяца, пока ей поставят диагноз, Лори узнала, что у неё нейроцистицеркоз — паразитарная инфекция головного мозга, вызванная личинками свиного цепня.

Лоури Денман заболела во время поездки в Индию Фото: Скриншот

"Было так отвратительно думать, что всё это существовало только в моей голове", — призналась она.

Во время путешествия по Индии в 2007 году, по словам Лоури, она решила придерживаться вегетарианской диеты, чтобы снизить риск пищевого отравления. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, ленточные черви и нейроцистицеркоз могут быть вызваны водой, загрязнённой яйцами ленточных червей, или плохой гигиеной.

Нейроцистицеркоз развивается, когда инфекция, вызванная ленточными червями, не лечится, поскольку личинки накапливаются в центральной нервной системе. Это самая тяжелая форма заболевания и распространенная причина судорог.

После постановки диагноза Лоури лечили от эпилепсии, пока врачи консультировались с экспертами по тропическим заболеваниям со всего мира, чтобы определиться с планом действий по уничтожению паразитов.

Лоури лишилась водительских прав из-за риска возникновения судорог за рулем, и это сказалось на её самостоятельности: ей посоветовали воздерживаться от определённых действий, таких как принятие ванны, дома в одиночку, чтобы не случился приступ, а поскольку она жила одна, ей было особенно тяжело.

Приступы у Лоури продолжались, пока не была подобрана правильная дозировка лекарств от эпилепсии, и она стала испытывать тревогу при мысли о выходе из дома.

"Я была одна, как раз в обеденное время, и просто гуляла по Кардиффу одна. К счастью, я разговаривала по телефону со своей подругой и сказала: "Мне плохо", а потом передала телефон незнакомцу на улице. А потом, следующее, что я сделала, было таким: моя подруга, с которой я разговаривала по телефону, оказалась рядом, и она сказала: "У тебя снова был приступ". Конечно, я тогда была очень осторожна, просто боялась оказаться где угодно, где это могло произойти", — рассказала она.

Тем временем Лоури назначали стероиды и альбендазол, который используется для лечения широкого спектра паразитарных гельминтозов. На некоторое время ситуация стабилизировалась, и приступы стали реже, но в 2015 году Лоури заявила, что паразиты вызвали серьёзное обострение, поскольку они "не погибали, как ожидалось".

Затем врачи прописали ей ещё один противоглистный препарат — празиквантел, а также альбендазол и стероиды, и хотя она сказала, что лекарства сначала убивают паразитов и снимают отек в её мозге, когда она прекратила приём лекарств, отек вернулся в другой части её мозга.

"Это продолжалось не менее года, в течение которого я становилась всё больнее и всё более тревожной.Мне пришлось бросить работу, переехать домой, чтобы обо мне заботились, а потом дошло до того, что я перешла на личные выплаты по инвалидности и не смогла самостоятельно заполнять формы. Для человека, который чрезвычайно независим и способен, и прожил большую часть своей жизни самостоятельно, я подумала: что, черт возьми, здесь происходит", — рассказала она.

Лоури Денман из Кардиффа Фото: Скриншот

Затем у Лоури усилилась паранойя: она беспокоилась о том, хватает ли ей сна, боролась с тем, как лекарства влияли на её внешний вид и самочувствие — от стероидов у неё опухло лицо, и она чувствовала себя не в своей тарелке.

"Я просто хотела вернуться к работе. Я просто хотела нормальной жизни, и мне было некомфортно находиться в социальных сетях. Я действительно не хотела выходить из дома. Отек то появлялся, то исчезал, поэтому врачи пытались выяснить, какие лекарства мне назначить. Потом мне назначили метотрексат, препарат для химиотерапии, поэтому я переживала, что у меня выпадут волосы. Это очень утомляло меня, но потом стероиды придавали мне много энергии, поэтому, помимо опасений, что мне не станет лучше", — вспоминает она.

В сентябре 2016 года Лоури была госпитализирована в нейропсихиатрическое отделение на три месяца из-за ухудшения психического здоровья, и ей назначили стабилизаторы настроения и антипсихотики в дополнение к другим лекарствам.

"К тому моменту это просто переросло в нечто невероятное, никто не мог сказать мне, когда я поправлюсь", — сказала она.

В конце концов, в январе 2017 года Лоури смогла выписаться из больницы и вернуться к отцу. К тому времени ей было 34 года, и она отчаянно хотела вернуть свою жизнь.

Сейчас Лоури в хорошей форме и здорова, а её приступы контролируются лекарствами, поэтому у неё не было приступов в течение 10 лет. Во время выздоровления Лори отчаянно искала дополнительную информацию о своей болезни и общалась с другими людьми, пережившими то же самое, но обнаружила, что доступной информации было очень мало, кроме той, которую она узнала от своих врачей.

Теперь, когда она чувствует себя сильнее, она хочет поделиться своей историей со всем миром. Она планирует сделать это с помощью 12-серийного подкаста, в котором подробно расскажет о своём личном пути, а также возьмёт интервью у консультантов и экспертов по тропическим заболеваниям, расскажет о неврологии и многом другом.

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