Головний біль та судоми: у жінки через чотири роки після поїздки до Індії знайшли 38 паразитів у мозку

Жінка, у якої після зараження стрічковим черв'яком під час поїздки до Індії з'явилося 38 паразитів у мозку, десятиліттями боролася з нападами, психозом та невизначеністю щодо свого майбутнього через повторні спалахи паразитарної інфекції.

Лоурі Денман з Кардіффа вирушила у двомісячну подорож до Індії разом зі своєю подругою у 2007 році, коли їй було близько двадцяти п'яти років. Вона подорожувала країною та закохалася в її культуру, і була вдячна, що не відчувала нудоти та діареї, які відчувають мандрівники, повідомляє NHS.

Однак, через чотири роки після своєї поїздки, за її словами, вона пішла в туалет і дізналася про паразита. У неї не було жодних симптомів чи ознак того, що щось не так, але після візиту до лікаря вона була впевнена, що найгірше позаду, і продовжила жити своїм звичайним життям. Потім, за словами Лоурі, у неї почалися "дуже сильні головні болі", від яких вона ніколи раніше не страждала, а в 2011 році у неї стався тоніко-клонічний напад, який характеризується скутістю, втратою свідомості та посмикуваннями.

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Нейроцистицеркоз: що відомо про паразитів, які вбивають мозок

Вона негайно звернулася за медичною допомогою, і, прочекавши три місяці на діагностику мозку, Лоурі дізналася, що в неї нейроцистицеркоз – паразитарна інфекція мозку, спричинена личинками свинячого ціп’яка.

Лоурі Денман захворіла під час подорожі до Індії Фото: Скріншот

"Було так огидно думати, що ці речі були лише в моїй голові", — зізналася вона.

Під час подорожі Індією у 2007 році, за словами Лоурі, вона вирішила дотримуватися вегетаріанської дієти, щоб зменшити ризик харчового отруєння. Однак, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, стрічкові черви та нейроцистицеркоз можуть бути спричинені водою, забрудненою яйцями стрічкових червів, або поганою гігієною.

Нейроцистицеркоз розвивається, коли інфекцію стрічкових черв'яків не лікують, оскільки личинки накопичуються в центральній нервовій системі. Це найважча форма захворювання та поширена причина судом.

Після встановлення діагнозу Лоурі лікували від епілепсії, поки лікарі консультувалися з експертами з тропічних хвороб з усього світу, щоб визначитися з планом дій для знищення паразитів.

Лоурі втратила водійські права через ризик виникнення судом за кермом, і її самостійність постраждала: їй порадили не робити певних речей, таких як прийняття ванни, вдома самій, щоб не сталося судом, а оскільки вона жила сама, їй було особливо важко.

Напади Лоурі продовжувалися, поки визначалося правильне дозування ліків від епілепсії, і вона почала відчувати тривогу через вихід з дому.

"Був один, був обідній час, і я просто гуляла Кардіффом сама. На щастя, я розмовляла телефоном зі своєю подругою і сказала: "Мені погано", потім передала телефон незнайомцю на вулиці. А потім, наступне, що я робила, було так, що моя подруга, з якою я розмовляла по телефону, була поруч, і вона сказала: "У тебе знову був напад". Звісно, ​​я тоді був дуже обережним, просто боявся бути де завгодно, і це могло статися", — розповіла вона.

Тим часом Лоурі давали стероїди та альбендазол, який використовується для лікування широкого спектру паразитарних гельмінтозів. На деякий час ситуація заспокоїлася, а її напади зменшилися, але у 2015 році Лоурі сказала, що паразити спричинили серйозне загострення, оскільки вони "не відмирали, як очікувалося".

Потім лікарі призначили їй ще один протиглистний препарат, празиквантел, а також альбендазол та стероїди, і хоча вона сказала, що ліки спочатку вбивають паразитів і знімають набряк у її мозку, коли вона припинила прийом ліків, набряк повернувся в іншій частині її мозку.

"Це тривало щонайменше рік, протягом якого я ставала дедалі хворішою, дедалі тривожнішою .Мені довелося кинути роботу, переїхати додому, щоб про мене піклувалися, а потім дійшло до того, що я перейшла на особисті виплати за незалежність і не змогла самостійно заповнювати форми. Для людини, яка надзвичайно незалежна та здібна, і прожила більшу частину свого життя самостійно, я подумала: що, чорт забирай, тут відбувається", — розповіла вона.

Лоурі Денман з Кардіффа Фото: Скріншот

Потім у Лоурі почалася сильніша параноя, вона хвилювалася про достатній сон, боролася з тим, як ліки впливали на її зовнішній вигляд і самопочуття – від стероїдів її обличчя набрякло, і вона почувалася не на своїй нозі.

"Я просто хотіла повернутися до роботи. Я просто хотіла нормального життя, і мені було некомфортно перебувати в соціальних мережах. Я справді не хотіла виходити з дому. Набряк постійно з’являвся, то зникав, тому вони намагалися з’ясувати, які ліки мені призначити. Потім мені призначили метотрексат, препарат для хіміотерапії, тому я хвилювалася, що моє волосся випаде. Це дуже втомлювало мене, але потім стероїди робили мене дуже енергійною, тому, окрім побоювань, що мені не стане краще", — пригадує вона.

У вересні 2016 року Лоурі була госпіталізована до нейропсихіатричного відділення на три місяці через погіршення психічного здоров'я, і ​​їй призначили стабілізатори настрою та антипсихотики на додаток до інших ліків.

"На той момент це просто переросло в щось неймовірне, ніхто не міг сказати мені, коли я одужаю", — сказала вона.

Зрештою, у січні 2017 року Лоурі змогла покинути лікарню та повернутися до батька. На той час їй було 34 роки, і вона відчайдушно хотіла повернути своє життя.

Зараз Лоурі у формі та здорова, а її напади контролюються ліками, тому вона не мала нападів протягом 10 років. Під час одужання Лоурі відчайдушно шукала більше інформації про свою хворобу та спілкувалася з іншими, хто пережив те саме, але виявила, що їй було дуже мало доступної інформації, окрім тієї, яку вона дізналася від своїх лікарів.

Тепер, коли вона почувається сильнішою, вона хоче поділитися своєю історією зі світом. Вона планує зробити це за допомогою 12-серійного подкасту, який заглибиться в її особистий шлях, а також візьме інтерв'ю з консультантами та експертами з тропічних захворювань, розповість про неврологію тощо.

Нагадаємо, що чоловік в Іспанії звернувся до лікарні з хронічними головними болями, обстеження мозку показало погано окреслені ураження, краї яких розмиті через аномальний ріст клітин.

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