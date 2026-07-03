Домашняя кошка вернулась домой синей: разгадка была найдена благодаря Facebook

Софи Дженкин не могла перестать смеяться, когда её кошка Уилбур вернулась домой в Корнуолле, окрашенная в синий цвет. Когда она поделилась её фотографиями в социальных сетях, она узнала, что произошло.

Хозяйка домашнего питомца из Великобритании была в шоке после того, как её кошка вернулась домой синей. Сначала она была ошеломлена, когда её двухлетняя полосатая кошка появилась в таком виде, сообщает Cornwall Live.

"Я не переставала смеяться с тех пор, как Уилбур вернулась домой синей. Уилбур на самом деле девочка, но мы думали, что это мальчик, поэтому назвали её Уилбур. Но это девочка, и теперь она синяя", — рассказала хозяйка.

Она опасалась, что местные дети могли жестоко обращаться с домашними животными, бросая в них краску. Но когда она опубликовала в Facebook фотографию своей голубой кошки, тайна раскрылась.

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"Сначала мы подумали, что произошло что-то неприятное, или что дети жестоко обращаются с кошками по соседству. Я опубликовала фотографию Уилбура в Facebook, и оказалось, что женщина, живущая в нескольких домах от нас, устроила вечеринку по случаю раскрытия пола ребенка. Думаю, это мальчик", — рассказала она.

Софи, которая живет в Химури, Пензанс, призналась, что эта ситуация её рассмешила.

"Я не могла перестать смеяться. Я просыпалась во сне от смеха. Комментарии в Facebook тоже очень рассмешили", — говорит она.

Кот Уилбур Фото: Скриншот

Хозяйка домашнего питомца рассказала, что выкупала Уилбура после того, как прочитала комментарии, в которых предупреждали, что синий краситель может быть вредным, но её соседка Холли Дженкинсон, которая организовала вечеринку по случаю объявления пола ребёнка, успокоила её, сказав, что это просто кукурузный крахмал.

С тех пор Уилбур лишилась своего чудесного голубого цвета лица и вернулась к своему обычному виду.

Голубая кошка также взбудоражила местных жителей в сети, а также женщину, которая организовала праздник по раскрытию пола ребенка.

"Я сразу же расхохоталась, когда поняла, что её кошка, видимо, валялась в остатках кукурузного крахмала в моём саду".

"Я так рада, что она нашла в этом забавную сторону, и это сделало всю ситуацию ещё смешнее. К счастью, после нескольких купаний кошка больше не синяя".

"Кажется, это развеселило очень многих людей, и это, безусловно, сделало мою вечеринку по раскрытию пола ребёнка ещё более запоминающейся".

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