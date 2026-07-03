Домашня кішка повернулася додому синьою: розгадка знайшлася завдяки Facebook

Софі Дженкін не могла перестати сміятися, коли її кішка Вілбур повернулася додому в Корнуоллі, пофарбована у синій колір. Коли вона поділилася її фотографіями в соціальних мережах, вона дізналася, що сталося.

Власниця домашньої тварини з Британії була шокована після того, як її кішка повернулася додому синьою. Спочатку вона була приголомшена, коли її дворічна смугаста кішка з'явилася у такому вигляді, повідомляє Cornwall Live.

"Я не переставала сміятися з тих пір, як Вілбур повернулася додому синьою. Вілбур насправді дівчинка, але ми думали, що це хлопчик, тому назвали її Вілбур. Але це дівчинка, і тепер вона синя", — розповіла власниця.

Вона побоювалася, що місцеві діти могли жорстоко поводитися з домашніми тваринами, кидаючи в них фарбу. Але, коли вона опублікувала у Facebook фотографію свого блакитної кішки, таємницю було розкрито.

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"Спочатку ми подумали, що сталося щось неприємне, або діти жорстоко поводяться з котами по сусідству. Я опублікувала фотографію Вілбур у Facebook, і виявилося, що жінка, яка живе за кілька будинків від нас, влаштувала вечірку з нагоди розкриття статі дитини. Гадаю, це хлопчик", — розповіла вона.

Софі, яка мешкає в Хімурі, Пензанс, зізналася, що ця ситуація її розсмішила.

"Я не переставала сміятися. Я прокидалася уві сні від сміху. Коментарі у Facebook також дуже розсмішили", — каже вона.

Кішка Вілбур Фото: Скріншот

Власниця домашньої тварини, сказала, що викупала Вілбур після прочитання коментарів, які попереджали, що синій барвник може бути шкідливим, але її сусідка Холлі Дженкінсон, яка організувала свято оголошення статі дитини, заспокоїла її, що це просто кукурудзяний крохмаль.

Відтоді Вілбур позбулася свого чудового блакитного кольору обличчя та повернулася до свого звичайного вигляду.

Блакитна кішка також розмішила місцевих жителів у мережі, а також жінку, яка організувала свято розкриття статі дитини.

"Я одразу ж розреготалася, коли зрозуміла, що її кіт, мабуть, валявся в залишках кукурудзяного крохмалю в моєму саду".

"Я так рада, що вона знайшла в цьому кумедний бік, і це зробило всю ситуацію ще смішнішою. ​​На щастя, після кількох купань кішки, вона більше не синя".

"Здавалося, це розважило так багато людей, і це, безумовно, зробило моє свято розкриття статі дитити більш запам'ятовуваним".

Нагадаємо, що сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.

Дівчина з Британії, яка двічі перемагала лейкемію, розповіла про особливі здібності свого домашнього кота. 20-річна Софі Гілгерс помітила незвичну поведінку свого домашнього улюбленця щодо її хвороби. Дівчині вдалося двічі подолати лейкемію і кожного разу вона звертала увагу на свого кота, який проявляв незвичну чутливість щодо хвороби, ставлячи у такий спосіб діагноз раніше за лікарів.