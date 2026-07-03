Трудно поверить: мэр города придумала странный способ скрыть схему хищения денег

Нэнси Наполес, мэра города Тенасинго в штате Мехико, обвиняют в инсценировке собственного похищения, чтобы оправдать пропажу миллионов песо из муниципальной казны.

31 мая Нэнси Наполес и её сестра стали жертвами похищения прямо перед домом мэра в Тенансинго. Трое вооружённых мужчин силой затащили Наполес в свой автомобиль, когда она шла к своему дому, пишет Oddity Central.

Похищение мэра в Мексике

К счастью, очевидцы быстро сообщили в полицию, и патрульные машины начали прочесывать район в поисках мэра. Нэнси Наполес быстро нашли на безлюдной дороге после того, как она попросила прохожих позвонить её мужу, но это был не конец истории, а скорее начало общенационального скандала, связанного с хищением муниципальных средств, политическими интригами и ложными обвинениями в похищении людей.

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Мексиканские следователи потратили последние три месяца на поиски трёх похитителей и пытались выяснить, как им удалось осуществить свой смелый план. После опроса жертвы, её семьи и похитителей, которых в конце концов задержала полиция, следователи начали замечать ряд несоответствий.

Сама Наполес рассказала полиции, что похитители угрожали убить её и её семью, если она не пойдёт на сотрудничество. Она утверждала, что они потребовали от неё заплатить "40 миллионов песо в обмен на её свободу" и даже посоветовали ей "взять их из средств городского совета", если у неё не будет денег. Она добавила, что воспользовалась неосторожностью своих похитителей, чтобы сбежать.

Это был необычный совет от похитителей, но следователи вскоре выяснили, что именно муж и брат мэра связались с похитителями и заплатили им за инсценировку её похищения. Их якобы план заключался в том, чтобы "заплатить" выкуп в размере 40 миллионов песо (2,3 миллиона долларов) из муниципальных средств, чтобы скрыть схему хищения, которую якобы организовала сама Наполес.

Показания похитителей составляют основные аргументы обвинения по этому делу, но они подкреплены другими неопровержимыми фактами. Муж мэра и её брат якобы связывались с похитителями около 150 раз до похищения Наполес, и сейчас они пропали без вести и считаются беглецами. Во время одного из этих телефонных звонков муж Наполес предлагает похитителям 28 000 долларов, чтобы те выполнили задание.

Что говорит мэр из Мексики?

Нэнси Наполес продолжает отрицать какие-либо правонарушения и настаивает, что всё это является частью заговора, направленного на то, чтобы разрушить её политическую карьеру. Ее вызвали для дачи показаний по этому скандальному делу 9 июля, но ей пока не предъявили никаких обвинений.

"Я категорически это отрицаю. Такого понятия не существует, поскольку муниципалитет финансово стабилен", — сказала она журналистам.

Если Наполес и её сообщники будут признаны виновными, им грозит до 16 лет лишения свободы.

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