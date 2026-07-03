Важко повірити: мер міста придумала дивний спосіб, щоб приховати схему розкрадання грошей

Ненсі Наполес, мерку міста Тенасінго в штаті Мексика, звинувачують у інсценуванні свого викрадення, щоб виправдати втрату мільйонів песо з муніципальної скарбниці.

31 травня Ненсі Наполес та її сестра стали жертвами викрадення прямо перед будинком мера в Тенансінго. Троє озброєних чоловіків силоміць затягнули Наполес до свого автомобіля, коли вона йшла до свого будинку, пише Oddity Central.

Викрадення мера у Мексиці

На щастя, очевидці швидко повідомили поліцію, і патрульні машини почали обшукувати район у пошуках мера. Ненсі Наполес швидко знайшли на безлюдній дорозі після того, як вона попросила перехожих зателефонувати її чоловікові, але це був не кінець історії, а радше початок загальнонаціонального скандалу, пов'язаного з розкраданням муніципальних коштів, політичними інтригами та фальшивими звинуваченнями у викраденні людей.

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Мексиканські слідчі витратили останні три місяці на пошуки трьох викрадачів та намагалися з'ясувати, як їм вдалося здійснити свій сміливий план. Після опитування жертви, її родини та викрадачів, яких зрештою затримала поліція, слідчі почали помічати низку невідповідностей.

Сама Наполес розповіла поліції, що викрадачі погрожували вбити її та її родину, якщо вона не співпрацюватиме. Вона стверджувала, що вони попросили її заплатити "40 мільйонів песо в обмін на її свободу" і навіть порадили їй "взяти їх з ресурсів міської ради", якщо у неї не буде грошей. Вона додала, що скористалася необережністю своїх викрадачів, щоб втекти.

Це була незвичайна порада від викрадачів, але слідчі невдовзі дізналися, що саме чоловік і брат мера зв'язалися з викрадачами та заплатили їм за інсценування її викрадення. Їхній нібито план полягав у тому, щоб "заплатити" викуп у розмірі 40 мільйонів песо (2,3 мільйона доларів) з муніципальних коштів, щоб приховати схему розкрадання , яку нібито організувала сама Наполес.

Свідчення викрадачів складають основні аргументи обвинувачення у цій справі, але вони підкріплені іншими холодними, незаперечними фактами. Чоловік мера та її брат нібито контактували з викрадачами близько 150 разів до викрадення Наполес, і зараз вони зникли безвісти та вважаються втікачами. Під час одного з цих телефонних дзвінків чоловік Наполес пропонує викрадачам 28 000 доларів, щоб вони виконали завдання.

Що каже мер з Мексики?

Ненсі Наполес продовжує заперечувати будь-які правопорушення та наполягає, що все це є частиною змови з метою зруйнувати її політичну кар'єру. Її викликали для дачі показань у цій суперечливій справі 9 липня, але їй ще не висунули жодних звинувачень.

"Я категорично це заперечую.Такого поняття не існує, оскільки муніципалітет фінансово стабільний", — сказала вона журналістам.

Якщо Наполес та її спільники будуть визнані винними, їм загрожує до 16 років ув'язнення.

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