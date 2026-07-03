Променял кофе на игровой автомат: мужчина случайно стал новым миллионером в аэропорту

В аэропорту Лас-Вегаса во время пересадки мужчина по имени Энтони выиграл 3,3 миллиона долларов, вставив в игровой автомат купюру в 10 баксов.

У туриста в кармане осталось всего десять долларов. Вместо того чтобы купить кофе, он подошёл к игровому автомату и выиграл джекпот в размере более 3,3 миллиона долларов (2,9 миллиона евро), пишет издание Bild.

Администрация аэропорта и разработчик игр International Game Technology подтвердили в понедельник, что Энтони выиграл мегаприз 28 июня.

"Вот так можно провести пересадку", — говорится в заявлении.

Огромный выигрыш сделал путешествие счастливчика незабываемым. Ведь штат Невада, где расположен мегаполис азартных игр Лас-Вегас, не облагает налогом доходы физических лиц или выигрыши в азартных играх. Поэтому победителю не нужно платить никаких государственных налогов со своего многомиллионного джекпота.

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Счастливый случай Энтони — это последний из серии впечатляющих выигрышей в аэропорту Лас-Вегаса. В мае 2025 года другой путешественник выиграл более 1,8 миллиона долларов (1,6 миллиона евро).

Двумя годами ранее женщина выиграла 643 435 долларов (562 000 евро) во время пересадки в аэропорту. Самый крупный джекпот в аэропорту Лас-Вегаса был выигран в 2005 году. Игрок выиграл почти 4 миллиона долларов (3,5 миллиона евро), сделав ставку в 25 центов. А самый крупный джекпот в аэропорту США был выигран в 2010 году, когда игровой автомат Megabucks в международном аэропорту Рино-Тахо выплатил 10,4 миллиона долларов (9,1 миллиона евро).

Напомним, что Австралия разыскивает счастливого победителя лотереи, выигравшего около 60 миллионов евро. Еще 12 июня 2025 года один игрок правильно угадал все номера в лотерее и выиграл джекпот в размере 100 миллионов австралийских долларов, что составляет 60,8 миллиона евро. Лишь семь раз за всю историю лотереи джекпот достигал такой суммы.

Ранее "Фокус" сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране.