Проміняв каву на автомат: чоловік випадково став новим мільйонером в аеропорту

В аеропорту Лас-Вегаса під час пересадки чоловік на ім'я Ентоні виграв 3,3 мільйона доларів, запхавши до ігрового автомата купюру в 10 баксів.

У туриста в кишені залишилося лише десять доларів. Замість того, щоб купити каву, він пішов до ігрового автомату та виграв джекпот у розмірі понад 3,3 мільйона доларів (2,9 мільйона євро), пише видання Bild.

Адміністрація аеропорту та розробник ігор International Game Technology підтвердили в понеділок мегаприз, який Ентоні виграв 28 червня.

"Ось так можна провести пересадку", – йдеться у заяві.

Величезний виграш, зробив подорож щасливчика незабутньою. Адже штат Невада, де розташований мегаполіс азартних ігор Лас-Вегас, не оподатковує доходи фізичних осіб чи виграші в азартних іграх. Тому переможцю не потрібно сплачувати жодних державних податків зі свого багатомільйонного джекпоту.

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Щасливий випадок Ентоні – це останній із серії вражаючих виграшів в аеропорту Лас-Вегаса. У травні 2025 року інший мандрівник виграв понад 1,8 мільйона доларів (1,6 мільйона євро).

Двома роками раніше жінка виграла 643 435 доларів (562 000 євро) під час пересадки в аеропорту. Найбільший джекпот в аеропорту Лас-Вегаса було виграно у 2005 році. Гравець виграв майже 4 мільйони доларів (3,5 мільйона євро), зробивши ставку в 25 центів. А найбільший джекпот в аеропорту США було досягнуто у 2010 році, коли ігровий автомат Megabucks у міжнародному аеропорту Ріно-Тахо виплатив 10,4 мільйона доларів (9,1 мільйона євро).

Нагадаємо, що Австралія розшукує щасливого переможця лотереї, який виграв близько 60 мільйонів євро. Ще 12 червня 2025 року один гравець правильно вгадав всі числа з лотереї та виграв джекпот, який склав 100 мільйонів австралійських доларів, а це 60,8 мільйона євро. Лише сім разів за всю історію лотереї джекпот сягав такої суми.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні.