Кусок Берлинской стены во дворе: соседи пожаловались на самовольное строительство

65-летний Стивен Торп установил за своим домом в Южном Лондоне 3,1-метровый фрагмент знаменитой стены. Однако некоторые из его соседей считают, что этот арт-объект портит пейзаж.

Застройщик Стивен Торп установил в своем саду фрагмент Берлинской стены, который купил в Германии. Однако соседи пожаловались на "произвол" в местные органы власти, посчитав это самовольным строительством, пишет издание The Sun.

Владелец куска стены считает его исторической реликвией, а окружающие люди отмечают, что это часть строения, на которую они вынуждены смотреть.

Один из соседей мужчины, 19-летний Феликс Лорд, отмечает, что кусок стены, похожий на бетонную плиту, выглядит уродливо и портит вид.

Владелец куска стены Фото: из открытых источников

Еще один сосед, 18-летний Олли, признал, что плита имеет историческое значение, но, по его мнению, она полностью портит вид сада, поскольку расположена выше других растений. Кроме того, он не исключает, что довольно высокое сооружение может представлять опасность для посетителей, которые решат поближе рассмотреть стену.

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Сам Стивен рассказал, что купил часть стены у восточногерманского фермера за неуказанную сумму. Процесс доставки из Германии в Великобританию длился два года из-за бюрократии и "большого количества бумажной работы", связанной с подачей заявок на экспортные и импортные лицензии, а также с транспортной логистикой.

Момент выгрузки фрагмента Берлинской стены Фото: из открытых источников

Мужчина отмечает, что не считал, что ему нужно разрешение, и теперь надеется, что власти дадут ему "зеленый свет" задним числом. Также он планирует несколько изменить постройку, сделать её "более аутентичной", чтобы не ссориться с соседями.

Напомним, что владелец дома в Англии рассказал, что его сосед начал угрожать судебным иском. Причиной послужило приготовление шашлыка возле забора.

Кроме того, Фокус писал, что британец переехал в новый дом, но его жизнь "превратилась в ад". Главной причиной стала привычка соседей, вызвавшая бурные дискуссии в сети.