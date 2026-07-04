Шматок Берлінського муру у дворі: сусіди поскаржилися на самочинне будівництво

65-річний Стівен Торп встановив позаду свого будинку у Південному Лондоні 3,1-метрову частину знаменитої стіни. Утім, деякі його сусіди вважають, що арт-об'єкт псує пейзаж.

Забудовник Стівен Торп встановив у своєму саду фрагмент Берлінської стіни, який свого часу купив у Німеччині. Але сусіди поскаржилися на "свавілля" до місцевих органів влади, вважаючи це самочинним будівництвом, пише видання The Sun.

Власник шматка муру вважає його історичною реліквією, люди ж навколо зауважують, що це частина будівництва, яку вони мимоволі змушені споглядати.

Один з сусідів чоловіка, 19-річний Фелікс Лорд, наголошує, що шматок стіни, схожий на бетонну плиту, виглядає потворно та псує краєвид.

Власник шматка стіни Фото: з відкритих джерел

Ще один сусід, 18-річний Оллі, визнав, що плита має історичне значення, але вона, на його думку, повністю спотворює сад, оскільки розташована вище інших рослин у саду. Також він не виключає, що досить висока споруда може бути небезпечною для відвідувачів, які вирішать зблизька роздивитися мур.

Відео дня

Сам Стівен розповів, що він купив частину стіни у східнонімецького фермера за нерозголошену суму. Процес доставки з Німеччини до Великої Британії тривав два роки через бюрократію та "велику кількість паперової роботи", спричинену заявками на експортні та імпортні ліцензії, а також транспортною логістикою.

Момент вивантаження фрагменту Берлінської стіни Фото: з відкритих джерел

Чоловік зазначає, що не вважав, що йому потрібен дозвіл, і тепер сподівається, що влада дасть йому зелене світло "заднім числом". Також він планує дещо змінити споруду, зробити її "автентичніше", аби не сваритися з сусідами.

Нагадаємо, власник будинку у Англії розповів, що його сусід почав погрожувати судовим позовом. Причиною стали готування шашлику поблизу паркану.

Також Фокус писав, що британець переїхав у новий будинок, але його життя "перетворилося на пекло". Головною причиною стала звичка сусідів, яка викликала дебати в мережі.