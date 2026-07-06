Неизвестный вор крал обувь в детском саду: правда оказалась забавнее любой версии

В японском детском саду, расположенном в префектуре Фукуока, стали систематически пропадать детские вещи. После расследования полиция все-таки выяснила, кто был так называемым вором, но наказать его по закону не удастся.

В учебном заведении на юго-западе Японии произошел необычный инцидент: у детей начала пропадать обувь. Но после того, как правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения, они сразу же обнаружили того, кто обворовывал малышей. Об этом случае рассказали журналисты телекомпании RKB Mainichi Broadcasting.

Как удалось выяснить СМИ, виновником исчезновения обуви оказалась обычная ласка. Этого наглого зверька на месте преступления с ботинком во рту засняли камеры видеонаблюдения.

"Очень хорошо, что это оказался не человек", — сказал заместитель начальника полиции Хироаки Инада.

Также стало известно, что животное любило устраивать беспорядок в заведении, разбрасывая обувь. Всего кошка украла 15 пар тапочек. Украденную обувь так и не нашли, но остальная обувь осталась, теперь в относительной безопасности, ведь на шкафчиках установлены сетки.

Відео дня

Напомним, что огромный морской слон по кличке Нил из Австралии стал мировой знаменитостью после того, как видео с его проделками попали в сеть. Нил разбивает боларды, разрушает ограждения, а иногда даже забирается на припаркованные автомобили. Особую же любовь он проявляет к ярким дорожным конусам.

Кроме того, белка в Бруклине сильно испугалась, когда солдаты выстрелили из церемониальной пушки в честь 250-летия Америки, и бросилась с телефонного столба на спину солдата, но, к счастью, выжила.