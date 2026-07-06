Невідомий злодій викрадав взуття у дитячому садочку: правда виявилася кумеднішою за будь-яку версію

В японському садочку, що знаходиться у префектурі Фукуока, систематично почали зникали дитячі речі. Після розслідування поліція таки з'ясувала, хто був так званим злодієм, але покарати його за законом не вдасться.

У закладі освіти на південному заході Японії, стався не дивний інцидент, у дітей почало зникати взуття. Але після того, як правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, відразу знайшли, того обкрадав малюків. Про цей випадок розповіли журналісти телекомпанії RKB Mainichi Broadcasting.

Як вдалося з'ясувати ЗМІ, винним у зникненні взуття виявилася звичайна ласка. Цю нахабну тварину на місця злочину з черевиком у роті побачили на камерах відеоспостереження.

"Дуже добре, що це виявилася не людина", — сказав заступник начальника поліції Хіроакі Інада.

Також стало відомо, що тваринка полюбляла влаштовувати безлад у закладі, розкидуючи взуття. Загалом ласка поцупила 15 пар капців. Викрадене взуття так і не знайшли, але решта взуття залишилася, тепер у відносній безпеці, адже на шафках встановлено сітки.

Відео дня

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