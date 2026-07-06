Сильный ливень и молнии: свадьба Тейлор Свифт "привлекла" мощную стихию в Нью-Йорк (фото)

Недавно в Нью-Йорке поп-звезда Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден". И пока внутри продолжался праздник любви, на улице в небе бушевала сильная непогода.

Впечатляющие удары молний проносились по небу Нью-Йорка, пишет BILD.

Пока 3 июня вспышки фотоаппаратов мерцали у арены, горизонт мегаполиса освещали яркие вспышки молний. Они раз за разом ударяли в небоскребы. СМИ пишут, что казалось, будто это зрелище в небе отражает собственную историю любви певицы.

"После многих лет разбитого сердца любовь к Трэвису Келси поразила её, как гром среди ясного неба", — пишут СМИ.

Звезда и футболист из НФЛ "Канзас-Сити Чифс" покорил её сердце в 2023 году. А теперь состоялось самое яркое событие в их истории — пышное свадебное торжество на одной из самых известных арен мира.

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Дождь и молнии обрушились на Нью-Йорк в день свадьбы Тейлор Свифт Фото: Скриншот

"В воздухе весь день витало предвкушение. В изнурительную 37-градусную жару болельщики часами ждали за ограждениями, пока даже полицейские потели от удушающей жары", — говорится в материале.

Около 19:30 по местному времени на гигантских экранах Madison Square Garden появилось сообщение о подтверждении брака. Как только новость была официально объявлена, над городом прошла сильная гроза.

Над Нью-Йорком разразился сильный дождь, сопровождавшийся впечатляющими ударами молний. Но гроза была недолгой. Тёмные тучи быстро рассеялись, что позволило большинству гостей добраться до дома сухими.

Свадьба Тейлор Свифт в Нью-Йорке сопровождалась сильной грозой Фото: Скриншот

"Внезапный ливень был даже хорошим знаком, ведь во многих культурах дождь в день свадьбы считается символом крепкого брака и плодородия. Значит, это прекрасные знаки для Трэвиса и Тейлор", — подытожили журналисты.

Напомним, что американская певица-миллиардерша Тейлор Свифт официально стала женой футболиста Трэвиса Келси. Пара отпраздновала тайную свадьбу в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden 3 июля.

Ранее Тейлор Свифт, привыкшая к обожанию публики, была неприятно удивлена, когда её освистали на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане.