Сильный ливень и молнии: свадьба Тейлор Свифт "привлекла" мощную стихию в Нью-Йорк (фото)
Недавно в Нью-Йорке поп-звезда Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден". И пока внутри продолжался праздник любви, на улице в небе бушевала сильная непогода.
Впечатляющие удары молний проносились по небу Нью-Йорка, пишет BILD.
Пока 3 июня вспышки фотоаппаратов мерцали у арены, горизонт мегаполиса освещали яркие вспышки молний. Они раз за разом ударяли в небоскребы. СМИ пишут, что казалось, будто это зрелище в небе отражает собственную историю любви певицы.
"После многих лет разбитого сердца любовь к Трэвису Келси поразила её, как гром среди ясного неба", — пишут СМИ.
Звезда и футболист из НФЛ "Канзас-Сити Чифс" покорил её сердце в 2023 году. А теперь состоялось самое яркое событие в их истории — пышное свадебное торжество на одной из самых известных арен мира.
"В воздухе весь день витало предвкушение. В изнурительную 37-градусную жару болельщики часами ждали за ограждениями, пока даже полицейские потели от удушающей жары", — говорится в материале.
Около 19:30 по местному времени на гигантских экранах Madison Square Garden появилось сообщение о подтверждении брака. Как только новость была официально объявлена, над городом прошла сильная гроза.
Над Нью-Йорком разразился сильный дождь, сопровождавшийся впечатляющими ударами молний. Но гроза была недолгой. Тёмные тучи быстро рассеялись, что позволило большинству гостей добраться до дома сухими.
"Внезапный ливень был даже хорошим знаком, ведь во многих культурах дождь в день свадьбы считается символом крепкого брака и плодородия. Значит, это прекрасные знаки для Трэвиса и Тейлор", — подытожили журналисты.
Напомним, что американская певица-миллиардерша Тейлор Свифт официально стала женой футболиста Трэвиса Келси. Пара отпраздновала тайную свадьбу в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden 3 июля.
Ранее Тейлор Свифт, привыкшая к обожанию публики, была неприятно удивлена, когда её освистали на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане.