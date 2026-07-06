Сильна злива та блискавки: весілля Тейлор Свіфт "притягнуло" потужну стихію до Нью-Йорка (фото)

Нещодавно у Нью-Йорку поп-зірка Тейлор Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі у легендарному Madison Square Garden. І коли усередині тривало свято кохання, на вулиці у небі вирувала потужна негода.

Вражаючі удари блискавок проносилися над небом Нью-Йорка, пише BILD.

Поки спалахи камер мерехтіли біля арени 3 червня, горизонт мегаполісу був освітлений яскравими спалахами блискавок. Вони раз за разом вражали хмарочоси. ЗМІ пише, що здавалося, ніби видовище в небі відображає власну історію кохання співачки.

"Після років розбитого серця, кохання до Тревіса Келсі вразило її, як грім серед ясного неба", — пише ЗМІ.

Зірка та футболіст з НФЛ "Канзас-Сіті Чіфс" підкорив її серце у 2023 році. А тепер відбулася найяскравіша подія їхньої історії — пишне весільне святкування на одній з найвідоміших арен світу.

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Дощ і блискавки накрили Нью-Йорк у день весілля Тейлор Свіфт Фото: Скріншот

"Повітря весь день тріщало від передчуття. У виснажливу 37-градусну спеку вболівальники годинами чекали за бар'єрами, поки навіть поліцейські пітніли від гнітючої спеки", — йдеться у матеріалі.

Близько 19:30 за місцевим часом на гігантських екранах Madison Square Garden з'явилося повідомлення про підтвердження шлюбу. Щойно новину офіційно повідомили, як над містом пройшла сильна буря.

Над Нью-Йорком почався сильний дощ, що супроводжувався вражаючим ударом блискавок. Але шторм був недовгим. Темні хмари швидко розсіялися, що дозволило більшості гостей дістатися додому сухими.

Весілля Тейлор Свіфт у Нью-Йорку супроводжувалося сильною грозою Фото: Скріншот

"Раптова злива була навіть доброю ознакою, адже багатьох культурах дощ у день весілля вважається символом повноцінного шлюбу та родючості. Чудові знаки, отже, для Тревіса та Тейлор", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, що американська співачка-мільярдерка Тейлор Свіфт офіційно стала дружиною футболіста Тревіса Келсі. Пара відгуляла таємне весілля в нью-йоркському спортивному комплексі Madison Square Garden 3 липня.

Раніше Тейлор Свіфт, яка звикла до обожнювання публіки, була неприємно здивована, коли її освистали на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані.