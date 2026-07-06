Сильна злива та блискавки: весілля Тейлор Свіфт "притягнуло" потужну стихію до Нью-Йорка (фото)
Нещодавно у Нью-Йорку поп-зірка Тейлор Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі у легендарному Madison Square Garden. І коли усередині тривало свято кохання, на вулиці у небі вирувала потужна негода.
Вражаючі удари блискавок проносилися над небом Нью-Йорка, пише BILD.
Поки спалахи камер мерехтіли біля арени 3 червня, горизонт мегаполісу був освітлений яскравими спалахами блискавок. Вони раз за разом вражали хмарочоси. ЗМІ пише, що здавалося, ніби видовище в небі відображає власну історію кохання співачки.
"Після років розбитого серця, кохання до Тревіса Келсі вразило її, як грім серед ясного неба", — пише ЗМІ.
Зірка та футболіст з НФЛ "Канзас-Сіті Чіфс" підкорив її серце у 2023 році. А тепер відбулася найяскравіша подія їхньої історії — пишне весільне святкування на одній з найвідоміших арен світу.
"Повітря весь день тріщало від передчуття. У виснажливу 37-градусну спеку вболівальники годинами чекали за бар'єрами, поки навіть поліцейські пітніли від гнітючої спеки", — йдеться у матеріалі.
Близько 19:30 за місцевим часом на гігантських екранах Madison Square Garden з'явилося повідомлення про підтвердження шлюбу. Щойно новину офіційно повідомили, як над містом пройшла сильна буря.
Над Нью-Йорком почався сильний дощ, що супроводжувався вражаючим ударом блискавок. Але шторм був недовгим. Темні хмари швидко розсіялися, що дозволило більшості гостей дістатися додому сухими.
"Раптова злива була навіть доброю ознакою, адже багатьох культурах дощ у день весілля вважається символом повноцінного шлюбу та родючості. Чудові знаки, отже, для Тревіса та Тейлор", — підсумували журналісти.
Нагадаємо, що американська співачка-мільярдерка Тейлор Свіфт офіційно стала дружиною футболіста Тревіса Келсі. Пара відгуляла таємне весілля в нью-йоркському спортивному комплексі Madison Square Garden 3 липня.
Раніше Тейлор Свіфт, яка звикла до обожнювання публіки, була неприємно здивована, коли її освистали на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані.