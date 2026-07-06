Хотела избавиться от мешков под глазами, но лишилась части губы: пластика обернулась трагедией для женщины (фото)

Мать троих детей, работающая поваром в туристической Анталии, до сих пор страдает от последствий пластической операции, которую она сделала в феврале 2019 года по совету друзей.

Сонгюль Узуноглу из Турции уже более семи лет добивается справедливости после неудачной косметической процедуры, которая, по её словам, привела к потере части нижней губы, пишет Haber7.

Женщина обратилась в центр красоты и эстетики в районе Лара округа Муратпаша.

Вскоре после первой процедуры филлер исчез. В течение года женщина ещё трижды обращалась в тот же центр для повторных процедур. Во время одной из процедур ей также предложили увеличить нижнюю губу.

Позже врачи сообщили, что было нарушено кровоснабжение губы, из-за чего начался некроз тканей. С тех пор Сонгюль перенесла несколько реконструктивных операций.

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Сонгюль Узуноглу сделала неудачную пластику Фото: Скриншот

По её словам, после последней процедуры она испытывала сильную боль, а также у неё появились синяки и повреждения тканей на губе, и в ходе этого процесса ей пришлось перенести множество операций.

"Во время четвертой процедуры мне также ввели филлер в губы. Во время этой процедуры я узнала, что главный кровеносный сосуд, питающий мою губу, был заблокирован, и что я полностью лишилась тканей губы. С 2019 года я живу с проблемами со здоровьем, лечением и судебными тяжбами. Губу, которую вы видите, пытались воссоздать из тканей, взятых с внутренней стороны моих щек. В ходе этого процесса я перенесла многочисленные операции. Внутренняя часть моего рта до сих пор ощущается так, будто её зашили. Она до сих пор не зажила, и мне нужны серьёзные операции и значительная сумма денег, чтобы выздороветь", — рассказала женщина.

Женщина утверждает, что дело о компенсации было разрешено в 2025 году, но выплаты так и не были произведены, и поясняет, что процесс апелляционного рассмотрения затянулся.

Напомним, что 44-летний японец недавно стал интернет-сенсацией после того, как продемонстрировал результаты, достигнутые благодаря ежедневным тренировкам по программе "OnePunch Man" в течение трёх лет.

Кроме того, в Китае новый тренд в сфере красоты побуждает людей вводить большое количество гиалуроновой кислоты под кожу головы и даже подвергаться опасным хирургическим процедурам, чтобы изменить форму головы.

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