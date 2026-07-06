Хотіла прибрати мішки під очима, але втратила частину губи: пластика обернулася трагедією для жінки (фото)

Мати трьох дітей, яка працює кухаркою в туристичній Анталії, до цього часу страждає від наслідків пластичної операції, яку вона зробила у лютому 2019 року, за порадою друзів.

Сонгюль Узуноглу з Туреччини вже понад сім років домагається справедливості після невдалої косметичної процедури, яка, за її словами, призвела до втрати частини нижньої губи, пише Haber7.

Жінка звернулася до центру краси та естетики в районі Лара округу Муратпаша.

Незабаром після першої процедури філер зник. Протягом року жінка ще тричі поверталася до того самого центру для повторних втручань. Під час однієї з процедур їй також запропонували збільшити нижню губу.

Пізніше лікарі повідомили, що було порушено кровопостачання до губи, через що почався некроз тканин. Відтоді Сонгюль перенесла кілька реконструктивних операцій.

Відео дня

Сонгюль Узуноглу зробила невдалу пластику Фото: Скріншот

За її словами, після останньої процедури вона відчувала сильний біль, а також у неї з'явилися синці та втрата тканин на губі, і під час цього процесу вона перенесла численні операції.

"Під час четвертої процедури мені також ввели філер у губи. Під час цієї процедури я дізналася, що головна кровоносна судина, яка живить мою губу, була заблокована, і що я повністю втратила тканини губи. З 2019 року я живу з проблемами зі здоров'ям, лікуванням та судовою тяжбою. Губу, яку ви бачите, намагалися створити з тканин, взятих з внутрішньої сторони моїх щік. Під час цього процесу я перенесла численні операції. Внутрішня частина мого рота досі відчувається так, ніби її зашили. Вона досі не загоїлася, і мені потрібні серйозні операції та значна сума грошей, щоб загоїтися", — розповіла жінка.

Жінка стверджує, що справу про компенсацію було вирішено у 2025 році, але виплати так і не було здійснено, заявивши, що процес апеляції затягнувся.

Нагадаємо, що 44-річний японець нещодавно став вірусним після того, як продемонстрував результати відтворення щоденного режиму тренувань OnePunch Man протягом трьох років.

Також у Китаї новий тренд краси спонукає людей вводити велику кількість гіалуронової кислоти під шкіру голови і навіть проходити небезпечні хірургічні процедури, щоб змінити форму голови.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.