Чуть не выбросил: мужчина нашел дома старую книгу, которая оказалась реликвией XVIII века (фото)

В Марокко молодой человек был потрясён и удивлён, когда нашёл старинную рукопись и понял, что это редкий исторический памятник.

28-летний мужчина под ником Easy-Advertising-152 на Reddit сделал невероятное открытие, вернувшись в родной город в Марокко и просматривая коллекцию своего отца, пишет Newsweek.

Когда он впервые наткнулся на старую книгу, то не воспринял её всерьёз. Она выглядела заурядно и казалась "ещё одной потёртой, испачканной водой арабской рукописью".

"У него была потёртая обложка, коричневые страницы, религиозный текст, напечатанный красным и чёрным цветами. Как семейная реликвия он, конечно, был интересен, но ничего необычного в нём не было", — рассказал он.

Но после более тщательного изучения мужчина изменил своё мнение. Тогда он узнал, что это была не обычная рукопись. Ведь эксперт выяснил, что рукопись написана на берберском языке (ташельхит), который происходит из региона Сус в Марокко, одного из немногих уголков, где сохранился берберский язык.

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Текст выделен коричневыми чернилами, а ключевые слова — красными. В верхнем углу одной из страниц также имеется надпись "ас-Сусия", относящаяся к региону Сус, откуда происходит этот текст.

"То, что я считал обыденным, на самом деле было хрупким пережитком исчезающей письменной культуры. Язык — ташельхит, или берберский, написанный арабским шрифтом. Есть отдельные фрагменты, которые читаются как простой арабский — это встроенные исламские формулы, которые писец намеренно выделил красным: шахада и заголовки о таухиде (божественном единстве). А красно-чёрное наслоение — арабское вероучение красным, берберское объяснение чёрным — это характерная черта этой традиции", — сказал мужчина.

Житель Марокко обнаружил в семейной коллекции старинную рукопись на берберском языке Фото: Скриншот

Учитывая, что рукопись может датироваться XVIII веком, неудивительно, что бумага сильно изношена. Хотя точно установить дату её создания довольно сложно. Мужчина говорит, что рукопись хранилась в его семье столько, сколько он себя помнит.

Страницы коричневые и испачканные водой, обложка сильно изношена, а многие швы отклеились. Однако на обложке есть дополнительные пометки о владельцах, имена, латинский шрифт и подписи. Мужчина сказал, что это похоже на "археологию каждого, кто держал её в руках" на протяжении поколений.

"Это явно религиозно-поучительное произведение: символ веры, Пророк, покаяние, праведные дела, эсхатология. Именно для этого и была предназначена письменная традиция ташельхит: обучение исламу берберскоязычных, которые не могли свободно читать по-арабски", — сказал он.

Узнав о происхождении рукописи, мужчина был потрясён этой находкой. Публикация с несколькими фотографиями исторического артефакта, которая была распространена в сети, привлекла большое внимание за считанные дни.

Хотя мужчина ещё не решил, что делать с рукописью, он рассматривает возможность продать её историку или кому-нибудь, кто сможет сохранить её для будущих поколений.

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