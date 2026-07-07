Ледь не викинув: чоловік знайшов удома стару книгу, що виявилась реліквією XVIII століття (фото)
У Марокко молодий чоловік був шокований та здивований, коли знайшов старовинний рукопис та зрозумів, що це рідкісна історична пам'ятка.
28-річний чоловік під ніком Easy-Advertising-152 на Reddit зробив неймовірне відкриття, повернувшись до рідного міста в Марокко та переглядаючи колекцію свого батька, пише Newsweek.
Коли він вперше натрапив на стару книгу, то не сприйняв її серйозно. Вона виглядала буденною і здавалася "ще одним потертим, заплямованим водою арабським рукописом".
"У нього була пошарпана обкладинка, коричневі сторінки, релігійний текст червоного та чорного кольорів. Як сімейна реліквія, він був цікавим, звісно, але нічого незвичайного", — розповів він.
Але після детальнішого розгляду чоловік змінив думку. Тоді він дізнався, що то був не звичайний рукопис. Адже експерт з'ясував, що рукопис написаний берберською мовою (ташельхіт), що походить з регіону Сус у Марокко, одного з небагатьох куточків побутування берберської мови.
Текст виділено коричневим чорнилом, а ключові слова виділено червоним. У верхньому куті однієї сторінки також є напис "ас-Сусія", що стосується регіону Сус, звідки походить текст.
"Те, що я відкидав як буденне, насправді було крихким пережитком письмової культури, що зникає. Мова — ташельхіт або берберська, написана арабською в’язницею. Є окремі ділянки, які читаються як проста арабська, — це вбудовані ісламські формули, які писар навмисно позначив червоним: шахада та заголовки про тавхід (божественну єдність). А червоно-чорне нашарування — арабське віросповідання червоним, берберське пояснення чорним — це характерна риса цієї традиції", – сказав чоловік.
З огляду на те, що рукопис може датуватися вісімнадцятим століттям, не дивно, що папір сильно зношений. Хоча точне датування його походження важко визначити. Чоловік каже, що рукопис був у його родині стільки, скільки він себе пам'ятає.
Сторінки коричневі та заплямовані водою, обкладинка дуже зношена, а багато швів відійшли. Однак, на обкладинці є додаткові примітки про власників, імена, латинський шрифт та підписи. Чоловік сказав, що це схоже на "археологію кожного, хто тримав її в руках" протягом поколінь.
"Це явно релігійно-повчальний твір, символ віри, Пророк, покаяння, праведні справи, есхатологія. Саме для цього й була призначена письмова традиція Ташельхіт: навчання ісламу берберськомовним, які не читали вільно арабською", — сказав він.
Дізнавшись про походження рукопису, чоловік був шокований знахідкою. Публікація з кількома зображеннями історичного артефакту, яка була поширена в мережі, привернула велику увагу за лічені дні.
Хоча чоловік ще не вирішив, що робити з рукописом, він розглядає можливість продажу його історику або комусь, хто зможе зберегти його для майбутніх поколінь.
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