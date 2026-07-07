Ледь не викинув: чоловік знайшов удома стару книгу, що виявилась реліквією XVIII століття (фото)

У Марокко молодий чоловік був шокований та здивований, коли знайшов старовинний рукопис та зрозумів, що це рідкісна історична пам'ятка.

28-річний чоловік під ніком Easy-Advertising-152 на Reddit зробив неймовірне відкриття, повернувшись до рідного міста в Марокко та переглядаючи колекцію свого батька, пише Newsweek.

Коли він вперше натрапив на стару книгу, то не сприйняв її серйозно. Вона виглядала буденною і здавалася "ще одним потертим, заплямованим водою арабським рукописом".

"У нього була пошарпана обкладинка, коричневі сторінки, релігійний текст червоного та чорного кольорів. Як сімейна реліквія, він був цікавим, звісно, ​​але нічого незвичайного", — розповів він.

Але після детальнішого розгляду чоловік змінив думку. Тоді він дізнався, що то був не звичайний рукопис. Адже експерт з'ясував, що рукопис написаний берберською мовою (ташельхіт), що походить з регіону Сус у Марокко, одного з небагатьох куточків побутування берберської мови.

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Текст виділено коричневим чорнилом, а ключові слова виділено червоним. У верхньому куті однієї сторінки також є напис "ас-Сусія", що стосується регіону Сус, звідки походить текст.

"Те, що я відкидав як буденне, насправді було крихким пережитком письмової культури, що зникає. Мова — ташельхіт або берберська, написана арабською в’язницею. Є окремі ділянки, які читаються як проста арабська, — це вбудовані ісламські формули, які писар навмисно позначив червоним: шахада та заголовки про тавхід (божественну єдність). А червоно-чорне нашарування — арабське віросповідання червоним, берберське пояснення чорним — це характерна риса цієї традиції", – сказав чоловік.

Житель Марокко виявив у родинній колекції старовинний рукопис берберською мовою Фото: Скріншот

З огляду на те, що рукопис може датуватися вісімнадцятим століттям, не дивно, що папір сильно зношений. Хоча точне датування його походження важко визначити. Чоловік каже, що рукопис був у його родині стільки, скільки він себе пам'ятає.

Сторінки коричневі та заплямовані водою, обкладинка дуже зношена, а багато швів відійшли. Однак, на обкладинці є додаткові примітки про власників, імена, латинський шрифт та підписи. Чоловік сказав, що це схоже на "археологію кожного, хто тримав її в руках" протягом поколінь.

"Це явно релігійно-повчальний твір, символ віри, Пророк, покаяння, праведні справи, есхатологія. Саме для цього й була призначена письмова традиція Ташельхіт: навчання ісламу берберськомовним, які не читали вільно арабською", — сказав він.

Дізнавшись про походження рукопису, чоловік був шокований знахідкою. Публікація з кількома зображеннями історичного артефакту, яка була поширена в мережі, привернула велику увагу за лічені дні.

Хоча чоловік ще не вирішив, що робити з рукописом, він розглядає можливість продажу його історику або комусь, хто зможе зберегти його для майбутніх поколінь.

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