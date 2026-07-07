"Меня съедят заживо": рой комаров сорвал вылет рейса Ryanair

В Милане пассажиров рейса Ryanair FR1423, который уже готовился к взлёту, пришлось эвакуировать, поскольку салон заполонил рой комаров. Насекомые были повсюду в самолёте.

Инцидент произошел в аэропорту Милан-Мальпенса. Рейс, который должен был вылететь на праздники в испанский город Аликанте, сообщает Bild.

Среди пассажиров была Алиса Пискителли. Молодая политик из Милана рассказала о своём "экстремальном опыте" на своём канале в TikTok. Она заметила необычайно большое количество комаров вокруг самолёта, как только поднялась на борт.

"Я никогда не видела столько комаров одновременно", — рассказала итальянка.

Стюардессы пытались отгонять комаров мухобойками и журналами, но их усилия были тщетны. Атмосфера среди пассажиров становилась всё более напряжённой. ​​

"Некоторые всё ещё хотели взлететь, другие, как я, не хотели лететь в таких условиях", — сказала пассажирка

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Она рассказала, что у экипажа самолета возникла неожиданная идея, связанная со светом.

"Они выключили свет в самолете, пока мы сидели внутри с закрытыми дверями, окруженные комарами", — рассказала она.

Тогда женщина подумала, что комары съедят её заживо.

Примерно через полчаса экипаж наконец понял, что полет в таких условиях невозможен.

Пассажирам пришлось покинуть самолет, и была организована замена. Ведь одна женщина сказала, что у нее аллергия на комаров.

Кроме того, пассажирка рассказала, что инцидент с комарами задержал рейс примерно на три часа. По информации местных СМИ, рейс Ryanair в Неаполь также был задержан из-за комаров.

Напомним, что в Рио-де-Жанейро женщина погибла в результате несчастного случая во время туристического похода. Она хотела опрыскать себя средством от насекомых, но потеряла равновесие и упала с высоты 30 метров.

Кроме того, на Волыни сообщили уже о втором случае дирофиляриоза в 2026 году — опасного паразитарного заболевания, передающегося через укусы комаров.