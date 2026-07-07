"З'їдять мене живцем": рій комарів зірвав виліт рейсу Ryanair

В Мілані пасажирів рейсу Ryanair FR1423, який вже готувався до зльоту, довелося евакуювати, адже салон заполонив рій комарів. Комахи були всюди в літаку.

Інцидент стався в аеропорту Мілан-Мальпенса. Рейс на свята мав вилетіти до іспанського міста Аліканте, пише Bild.

Серед пасажирів була Аліса Піскітеллі. Молода політикиня з Мілана розповіла про свій "екстремальний досвід" на своєму каналі TikTok. Вона помітила надзвичайно велику кількість комарів навколо літака, щойно сідала на борт.

"Я ніколи не бачила стільки комарів одночасно", — розповіла італійка.

Стюардеси намагалися відігнати комарів мухобойками та журналами, але їхні зусилля були марними. Атмосфера серед пасажирів ставала дедалі напруженішою. ​​

"Дехто все ще хотів злетіти, інші, як я, не хотіли літати за таких умов", — сказала пасажирка

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Вона розповіла, що екіпажу літака спала на думку несподівана ідея зі світлом.

"Вони вимкнули світло в літаку, поки ми сиділи всередині із зачиненими дверима, вкриті комарами", — розповіла вона.

Тоді жінка подумала, що комарі з'їдять її живцем.

Приблизно через півгодини екіпаж нарешті зрозумів, що політ за цих обставин неможливий.

Пасажирам довелося покинути літак, і було організовано заміну. ​​ Адже одна жінка сказала, що в неї алергія на комарів.

Також пасажирка розповіла, що інцидент з комарами затримав рейс приблизно на три години. За інформацію місцевих ЗМІ, рейс Ryanair до Неаполя також був затриманий також через комарів.

Нагадаємо, що в Ріо-де-Жанейро. Жінка загинула через нещасний випадок під час туристичного походу. Вона хотіла обприскати себе засобом від комах, але втратила рівновагу та впала з висоти у 30 метрів.

Також на Волині повідомили про вже другий випадок у 2026 році дирофіляріозу — небезпечного паразитарного захворювання, що передається через укуси комарів.