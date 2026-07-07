"З'їдять мене живцем": рій комарів зірвав виліт рейсу Ryanair
В Мілані пасажирів рейсу Ryanair FR1423, який вже готувався до зльоту, довелося евакуювати, адже салон заполонив рій комарів. Комахи були всюди в літаку.
Інцидент стався в аеропорту Мілан-Мальпенса. Рейс на свята мав вилетіти до іспанського міста Аліканте, пише Bild.
Серед пасажирів була Аліса Піскітеллі. Молода політикиня з Мілана розповіла про свій "екстремальний досвід" на своєму каналі TikTok. Вона помітила надзвичайно велику кількість комарів навколо літака, щойно сідала на борт.
"Я ніколи не бачила стільки комарів одночасно", — розповіла італійка.
Стюардеси намагалися відігнати комарів мухобойками та журналами, але їхні зусилля були марними. Атмосфера серед пасажирів ставала дедалі напруженішою.
"Дехто все ще хотів злетіти, інші, як я, не хотіли літати за таких умов", — сказала пасажирка
Вона розповіла, що екіпажу літака спала на думку несподівана ідея зі світлом.
"Вони вимкнули світло в літаку, поки ми сиділи всередині із зачиненими дверима, вкриті комарами", — розповіла вона.
Тоді жінка подумала, що комарі з'їдять її живцем.
Приблизно через півгодини екіпаж нарешті зрозумів, що політ за цих обставин неможливий.
Пасажирам довелося покинути літак, і було організовано заміну. Адже одна жінка сказала, що в неї алергія на комарів.
Також пасажирка розповіла, що інцидент з комарами затримав рейс приблизно на три години. За інформацію місцевих ЗМІ, рейс Ryanair до Неаполя також був затриманий також через комарів.
Нагадаємо, що в Ріо-де-Жанейро. Жінка загинула через нещасний випадок під час туристичного походу. Вона хотіла обприскати себе засобом від комах, але втратила рівновагу та впала з висоти у 30 метрів.
Також на Волині повідомили про вже другий випадок у 2026 році дирофіляріозу — небезпечного паразитарного захворювання, що передається через укуси комарів.