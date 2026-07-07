"Путешественник во времени": старая фотография 1917 года вызвала дискуссии из-за загадочного мужчины в кадре

Старая фотография 1917 года из Канады под названием "Последний пикник" вызвала бурную дискуссию в сети. Ведь на снимке один мужчина позирует в футболке и шортах, что не было характерно для того периода. Поэтому некоторые люди предположили, что он, возможно, путешественник во времени.

Неожиданная фотография 1917 года заставила людей задуматься о возможности путешествий во времени. Снимок, сделанный в Канаде и запечатлевший группу взрослых и детей, позирующих на холме, пишет Daily Star.

На фото дамы в длинных юбках, а мужчины — в элегантных пиджаках и цилиндрах. Но удивление вызвал мужчина, который выглядит так, будто только что вышел из 20-го века. Он выделяется в своей мешковатой футболке и шортах, с растрепанными волосами.

Некоторые даже стали называть его "серфером". Похоже, его присутствие также озадачило других людей на фото. Ведь один парень смотрит на него так, будто не верит своим глазам, а стоящая рядом женщина указывает прямо на него пальцем.

Відео дня

Старая фотография 1917 года из Канады Фото: Скриншот

Ютубер Джейми Д. Грант нашёл эту фотографию в исторической книге под названием "История мыса Скотт" Лестера Рэя Петерсона, изданной в 1974 году.

"Обратите внимание на группу, на их одежду, на их шляпы. Даже на то, как они сидят, готовясь к фото. А теперь присмотритесь повнимательнее к мужчине. У него голова непокрытая, волосы, шорты. Мужчина слева смотрит с недоверием. Неужели таинственный путешественник совершил невозможное и отправился в путешествие во времени? Что вы думаете", — подписал свои снимки пользователь.

Однако мнения пользователей социальной сети разделились:

"Я просматривал эту книгу ещё маленьким ребёнком и заметил эту фотографию. Она не только настоящая, но и тогда мне показалось, что его одежда немного не к месту на этом снимке. От неё у меня до сих пор мурашки по коже".

"На фото парень выглядит так, будто его застали врасплох. Он точно выглядит так, будто из другого времени. Классное видео".

"В комментариях к статье кто-то упомянул, что футболки уже существовали в те времена и что они вошли в общеупотребительный лексикон вскоре после того, как появились в словаре Merriam-Webster в 1920-х годах".

"Учитывая, что другие парни на фото тоже в шортах, я бы сказал, что он не путешественник во времени".

Напомним, что один из пользователей соцсети заметил нечто необычное в сандалиях короля Генриха VIII. По его мнению, монарх мог быть путешественником во времени. Ведь якобы обувь короля Генриха VIII имеет удивительное сходство с выпечкой, приготовленной в ресторане Greggs, что заставило его задуматься, не путешествовал ли монарх в будущее.

Кроме того, загадочная фотография женщины 1930-х годов, которая якобы "разговаривает по мобильному телефону", вызвала недоумение у пользователей сети. В то же время некоторые люди в очередной раз заявили, что путешествия во времени действительно существуют.