"Мандрівник у часі": старий знімок 1917 року викликав дискусії через дивного чоловіка у кадрі

Стара фотографія 1917 року з Канади, під назвою "Останній пікнік", викликала шквал дискусії у мережі. Адже у кадрі один чоловік позує одягнений у футболці та шортах, що не були характерні для того періоду. Тож деякі люди припустили, чи не може він бути мандрівником у часі.

Несподівана фотографія 1917 року змусила людей думати про можливості подорожей у часі. Зображення, що було зроблено в Канаді та показує групу дорослих та дітей, які позують на пагорбі, пише Daily Star.

На фото пані в довгих спідницях, а чоловіки — в елегантних піджаках та капелюхах-котелках. Але здивування викликав чоловік, який виглядає так, ніби щойно вийшов із 20-го століття. Він виділяється у своїй мішкуватій футболці та шортах, з розпатланим волоссям.

Дехто навіть почав називати його "серфером". Здається, його присутність також спантеличила інших людей на фото. Адже один хлопець дивиться на нього так, ніби не вірить своїм очам, а жінка поруч вказує прямо на нього пальцем.

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Стара фотографія 1917 року з Канади Фото: Скріншот

Ютубер Джеймі Д. Грант знайшов цю фотографію в історичній книзі під назвою "Історія великого мису Скотт" Лестера Рея Петерсона, що була опублікована у 1974 році.

"Зверніть увагу на групу, їхній одяг, їхні капелюхи. Навіть на те, як вони сидять, готові до фото. А тепер придивіться уважніше до чоловіка. Його голова непокрита, волосся, шорти. Чоловік ліворуч дивиться з недовірою. Невже таємничий мандрівник довів неможливе та здійснив подорож у часі? Що ви думаєте", — підписав свої кадри юзер.

Але думки користувачів соцмережі розділилися:

"Я переглядав цю книгу ще маленькою дитиною і помітив це фото. Воно не тільки справжнє, але й тоді мені здалося, що його одяг трохи зайвий для цього фото. Від нього в мене досі мурашки по шкірі".

"На фото хлопець виглядає так, ніби його заскочили зненацька. Він точно виглядає так, ніби з іншого часу. Класне відео".

"У коментарях до статті хтось згадав, що футболки вже існували в ті часи, і що вони увійшли до загальновживаного лексикону невдовзі після того, як з’явилися у словнику Merriam-Webster у 1920-х роках".

"Враховуючи, що інші хлопці на фото також у шортах, я скажу, що він не мандрівник у часі".

Нагадаємо, що один із користувачів соцмережі помітив щось у сандалях короля Генріха VIII. На його думку, монарх міг бути мандрівником у часі. Адже нібито взуття короля Генріха VIII має дивну схожість зі випічкою, приготовленою в ресторані Greggs, що змусило його задуматися, чи мандрував монарх у майбутнє.

Також загадкова фотографія жінки 1930-х років, яка нібито "розмовляє по мобільному телефону", збентежила користувачів у мережі. Натомість деякі люди вкотре заявили, що подорожі в часі насправді існують.