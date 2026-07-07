Мужчина не мог сдать теоретический экзамен по вождению в течение 9 лет: почему ему понадобилось 139 попыток

Настойчивый поляк наконец сдал теоретический экзамен по вождению после 139 неудачных попыток в течение девяти лет.

Житель Тарнова (Польша) прославился тем, что предпринял 139 попыток сдать теоретический экзамен по вождению, пишет Oddity Central.

В Польше, как и в других европейских странах, начинающие водители должны сдать теоретический экзамен на компьютере, прежде чем сдавать практический экзамен по вождению. Если водитель сначала не сдаст теоретический экзамен, он даже не сможет попытаться сдать экзамен по вождению. Большинству людей требуется всего от 1 до 3 попыток, но в крайних случаях это может занять годы.

Так, Малопольский центр дорожного движения в польском городе Тарнув сообщил, что местному жителю удалось сдать теоретический экзамен по вождению после целых 139 попыток. Он пытался это сделать с 2017 года и потратил 1800 евро на оплату экзамена.

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"Эта женщина не сдалась из-за экзамена. Это показывает, что водительские права для неё очень важны", — сказал Павел Гургул, директор центра в Тарнове.

Теперь он готовится к практическому экзамену.

Стало известно, что мужчина десятки раз провалил тест, поскольку использовал для подготовки к экзамену демо-версию тестов, которая не содержала всех возможных вопросов.

"После того как он начал использовать полную версию программы со всеми вопросами, он приближался к положительному результату, теряя всё меньше и меньше баллов, пока, наконец, не сдал экзамен", — добавил директор центра.

Но если начинающий автомобилист не сдаст практический экзамен по вождению, ему придется повторно сдавать теоретический экзамен, чтобы еще раз попытаться получить водительские права.

Для Польши 139 попыток не являются национальным рекордом по количеству попыток сдать теоретический экзамен по вождению. Польские СМИ сообщали, что водителю из Пьотркува-Трибунальского понадобилось 17 лет и 163 попытки, чтобы сдать теоретический экзамен по вождению.

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