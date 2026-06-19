"Галина, 72 года": пенсионерка из Днепра уже почти полвека работает в такси (фото)
Кристина Тагиева из Днепра, зарегистрированная в Threads под ником @tagieva_kr, рассказала о знакомстве с необычной таксисткой. Эта женщина уже давно на пенсии, но продолжает работать, ведь она любит свою работу.
72-летняя Галина работает за рулем уже 48 лет. За это время пенсионерка успела стать местной знаменитостью. Она пользуется всеми современными гаджетами и приложениями, а также обожает общаться с людьми. На её историю обратил внимание и Фокус.Важно
"Сегодня я была приятно удивлена. Галина, 72 года, уже 48 лет работает таксисткой. Ну просто красавица. Кстати, на механике", — написала пассажирка, прикрепив фотографию пенсионерки за рулем.
В комментариях её засыпали комплиментами: "Ничего себе! Вот это классная дама", "Мечтаю, чтобы моя свекровь научилась водить и чтобы мы с мужем купили ей машину", "Здоровья, сил и всего-всего!", "О, она единственная, кто приняла заказ и отвезла меня с моей собачкой", "Супер. Хотела бы покататься с этой дамочкой".
"Привет от девушки с ребенком, которая утром ехала в детский сад", — написала автор поста, когда в комментариях "откликнулась" сестра таксистки.
Этот пост за короткое время набрал 15 тысяч лайков, более 100 тысяч просмотров и множество других реакций.
Если бы у вас был выбор, где родиться и прожить всю жизнь — какую бы страну вы выбрали?
Напомним, ранее Фокус писал:
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