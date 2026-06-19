"Пані Галина, 72 роки": пенсіонерка з Дніпра вже майже пів століття працює у таксі (фото)

Крістіна Тагієва з Дніпра, зареєстрована у Threads під ніком @tagieva_kr, розповіла про знайомство з нетиповою таксисткою. Ця жінка вже давно на пенсії, але продовжує працювати, адже любить свою роботу.

72-річна Галина працює за кермом вже 48 років. За цей час пенсіонерка встигла стати місцевою знаменитістю. Вона користується усіма сучасними гаджетами та застосунками, а також обожнюю спілкуватися з людьми. На її історію звернув увагу й Фокус.

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"Сьогодні я була приємно вражена. Пані Галина, 72 роки, працює вже 48 років в таксі. Ну красотка ж. На механіці до речі", – написала пасажирка, прикріпивши фотографію пенсіонерки за кермом.

72-річна Галина працює за кермом вже 48 років Фото: Threads

У коментарях її засипали компліментами: "Нічого собі! Оце вайбова пані", "Мрію, щоб моя свекруха навчилася їздити і купити їй з чоловіком авто", "Здоров’ячка, сил і всього-всього!", "О, вона єдина, хто взяла замовлення і повезла мене з моїм песиком", "Супер. Хотіла б покататися з цією жіночкою".

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Коментарі під дописом про водійку таксі Фото: Threads

"Вітання від дівчини з дитиною, яка їхала зранку до садочка", – написала авторка допису, коли в коментарі "прийшла" сестра водійки таксі.

Цей пост за короткий час зібрав 15 тисяч вподобайок, понад 100 тисяч переглядів та багато інших реакцій.

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