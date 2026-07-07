Чоловік не міг скласти теоретичний іспит з водіння 9 років: чому йому знадобилося 139 спроб

Наполегливий поляк нарешті склав теоретичний іспит з водіння після 139 невдалих спроб протягом дев'яти років.

Мешканець Тарнова, Польща, став відомим через те, що зробив 139 спроб, аби скласти теоретичний іспит з водіння, пише Oddity Central.

У Польщі, як і в інших європейських країнах, водії-початківці повинні скласти теоретичний іспит на комп'ютері, перш ніж складати практичний екзамен з водіння. Якщо водій не складе спочатку теоретичний іспит, він навіть не зможе спробувати скласти іспит з водіння. Більшості людей потрібно лише від 1 до 3 спроб, але в крайніх випадках це може зайняти роки.

Так, Малопольський центр дорожнього руху у польському місті Тарнув повідомив, що місцевому жителю вдалося скласти теоретичний іспит з водіння після колосальних 139 спроб. Він намагався це зробити з 2017 року та витратив 1800 євро на оплату іспиту.

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"Ця людина не здалася через іспит. Це показує, що водійські права для неї дуже важливі", — сказав Павел Гургул, директор центру в Тарнові.

Тепер він чекає на практичний іспит.

Стало відомо, що чоловік десятки разів провалив тест, адже використовував демо-версію тестів для підготовки до іспиту, яка не містила всіх можливих питань.

"Після того, як він почав використовувати повну версію програми з усіма питаннями, він наближався до позитивного результату, пропускаючи все менше і менше балів, поки нарешті не склав", — додав директор центру.

Але якщо початківець-автомобіліст не складе практичний іспит з водіння. Йому доведеться знову складати теоретичний іспит, щоб ще раз спробувати отримати водійські права.

Для Польщі 139 спроб не є національним рекордом за кількістю спроб скласти теоретичний іспит з водіння. Польські ЗМІ повідомляли, що водієві з Пйотркува Трибунальського знадобилося 17 років і 163 спроби, щоб скласти теоретичний іспит з водіння.

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